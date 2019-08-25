احذر.. اللحوم المشوية فيها سم قاتل

حذّر أطباء وخبراء تغذية مؤخرا من اللحوم المشوية، موضحين أنّ طهي اللحوم في درجة حرارة عالية، تتحوّل الأحماض الأمينية والسكريات والكرياتين إلى مواد ضارة، وتشكل عناصر مسرطنة.

وينطبق التحذير أيضًا على اللحوم المقلية والمطبوخة في درجات حرارة عالية، إذ تساهم في رفع خطر الإصابة بالسرطان بنسبة عالية.

وأوضح الخبراء أنّ خطر الإصابة بمرض السرطان يتضاعف إذا كانت اللحمة مشوية على آلات الشواء الكهربائية أو الفحم، نقلًا عن موقع Standard Media.

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وبحسب الموقع فحين تتساقط الدهون الذائبة من اللحم على النار محدثة لهب ودخان، فإنّ ذلك يؤدي إلى تصاعد الهيدروكربونات التي تلتصق باللحوم، ما يزيد خطر الإصابة بالسرطان، لكن خبراء التغذية صرحوا بأنّ الأمر قد تقل خطورته عن طريق نقع اللحم قبل شويه، وطهوه في درجات حرارة منخفضة، والحرص في أثناء الشوي على توجيه اللهب والدخان بعيدًا قدر الإمكان، بحيث لا يتخلل اللحم.

كما ينصح الخبراء برفع حامل الشواء لتجنب احتراق اللحم باللهب، وتقليل كمية الدهون في اللحم التي يؤدي ذوبانها عادة إلى الكثير من الدخان الضار بالصحة.