منة فضالي تنشر صورا لها مع "كلبيها": هما كل شيء بالنسبة ليا"

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها برفقة كلبيها، وبدت في الصور وهي تحتضنهما.

وعلقت منة على الصورة التي ظهرت فيها وهي مبتسمة: "كل شيء بالنسبة ليّا.. توفي وجوليا".

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وتساءل متابعوها عن نوع الكلاب، فأجابت بأنّهما "شيواوو"، بينما علق آخرون: "إنتي قلبي يا منوش، يا براءتك بعشقك، وإنتي برنسيسة يا منة مفيش كلام".

وتشارك فضالي تشارك في فيلم "ماكو"، بطولة قصي خولي، ناهد السباعي، وخالد أنور، تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

وتلعب فضالي تمرينات قاسية مثل "الكيك بوكسنج" مع المدرب عمر بوبو، استعدادا لدورها الذي يتضمن العديد من المشاهد الصعبة.