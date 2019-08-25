دون "رياضة".. تعرف على الطريقة "الملكية" لفقدان الوزن

أعلن المذيع التليفزيوني الشهير والصحفي جيريمي كلاركسون، نجاحه في تقليل وزنه بفضل حميّة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وكشف كلاركسون المحب للتدخين والوجبات السريعة، عن تغيير أسلوب حياته، قائلا إنّه اختار "الأسلوب الملكي" الذي لا يتضمن ممارسة الرياضة، ويعتمد على تناول وجبات صغيرة من الطعام، نقلًا عن "سبوتينك".

وأضاف كلاركسون: "اليوم تناولت سلطة وماء على الغداء"، مشيرا إلى أنّ "ملكة بريطانيا العظمى عمرها 93 عامًا وبخير، سمعت أنّها تتناول وجبات صغيرة، عادة ما تأكل بعض حلوى الموس (وهو طبق حلوى فرنسي يتميز سطحه برغوة ناعمة جدا تضاف إليه الشوكولاتة أو الفاكهة) والخس".

وكلاركسون هو مقدم تلفزيوني مشهور لبرنامج Top Gear والنسخة البريطانية من مسابقة "من سيربح المليون"، ويتابعه أكثر من مليوني شخص على "إنستجرام".