صور.. عروس تنتصر على السرطان قبل زفافها بـ3 أشهر: حققت حلمي

قبل 3 أشهر من حفل زفاف الأمريكية كريستينا أندرسون، صاحبة الـ24 عامًا، وفي خضم استعداداتها لتتويج قصة حبها، فاجأها شبح السرطان الذي هاجم المخ بحجم بوصتين، بعد أن شعرت بدوران وقيء شديدين، ونقلت الفور إلى المستشفى، بينما أظهرت الأشعة المقطعية إصابتها بالورم.

كان كل ما يشغل بال كريستيا في هذه الفترة، القدرة على السير في ممر حفل زفافها، لتخضع لجراحة استمرت لـ8 ساعات، وتمثلت الأفكار التي روادتها في عدم القدرة على الاستعداد للحفل خلال فترة التعافي، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

حرص الأطباء على إزالة جزء صغير من شعر كريستينا، وبدأت مراحل العلاج الطبيعي على الفور لتعلم المشي مرة أخرى، كان عليها استخدام أداة لمساعدتها على المشي، ما أثار قلقها لعدم قدرتها على التكيّف مع الوضع وعدم اعتيادها على استخدام قدميها، والمشي بصورة طبيعية مجددًا.

Advertisements

وقالت كريستينا: "كنت سأزحف إلى الممر إذا لم أكن قادرة على المشي، حققت حلمي وسرت في الممر، حتى لو كنت أرتدي كروكس، ولكني فعلتها يوم 10 أغسطس".

انتصرت كريستينا على السرطان الذي تسبب في حالة من الذعر والقلق لها، وقال طبيبها "شارما": "هذه شهادة على تصميمها وإرادتها، الأشخاص الذين يرغبون في التحسن يتحسنون بغض النظر عن الصعوبات، إضافة لقدرتها على السفر برفقة زوجها إلى جزر البهاما لقضاء شهر العسل، ولم يقف أمامها عائق الغوص والسباحة".