مصرع عروسين في حادث مؤلم بعد زفافهما بدقائق

لم يمض على زفافهما سوى دقائق قليلة، حتى تبدل الفرح والسعادة إلى حزن ساد أرجاء بلدة أورانج بولاية تكساس الأمريكية، حيث لقي عروسين شابين مصرعهما إثر حادث سير مروع.

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" فإنّ "هارلي" ذو الـ19 عامًا وزوجته "ريانون" صاحبة الـ20 عامًا، تعرضوا لحادث سير أدت إلى وفاتهما، وذلك حين خرجا من موقف سيارات تابع للمحكمة التي عقدا فيها حفل الزفاف.

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وذكرت إدارة شرطة أورانج أنّ والدة العريس وشقيقته كانتا خلفهما، وشهدتا الحادث المؤلم عن قرب، وقالت الأم التي تدعى "كينيا": "شاهدت ابني يموت أمام عيني.. لا تزال آثار دماءه في يدي، كنت أبذل قصارى جهدي لإخراجه من السيارة".

وتابعت الأم: "سيظل هذا المشهد راسخًا في ذهني طوال حياتي.. لن أنساه أبدا".

ويحقق حاليًا قسم الأبحاث التابع لإدارة شرطة أورانج في الحادث، الذي أسفر كذلك عن إصابة سائق الشاحنة.