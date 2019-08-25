طريقة عمل المكرونة بصوص البوتانيسكا

المكرونة بصوص البوتانيسكا هي أكلة إيطالية المنشأ، صحية، وخفيفة على المعدة، يمكنك تقديمها لأطفالك أو لضيوفك، فهي سهلة وسريعة التحضير.

مكرونة اسباجيتي مسلوقة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

4 فصوص ثوم مفرومين.

علبة أنشوجة.

حبة طماطم.

حبة فلفل رومي أحمر.

كوب زيتون أسود.

ربع كوب كابرز.

نصف كوب عصير طماطم.

ملح حسب الرغبة.

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للتقديم

جبنة بارميزان.

بقدونس.

طريقة تحضير المكرونة بصوص البوتانيسكا

ضعي الزيت في مقلاه حتى يسخن، ثم أضيفي إليه الثوم المفروم، وعلبة الأنشوجة، وقلبيهم جيدًا.

ضيفي الطماطم المقطعة، والفلفل المقطع، والزيتون والكابرز إلى الأنشوجة والثوم، وقلبيهم جيدًا.

ضعي معهم عصير الطماطم والملح وقلّبي.

ضيفي إليهم المكرونة الاسباجيتي المسلوقة، وقلبيهم معًا.

قدميها ساخنة مع تزيينها بالجبنة البارميزان والبقدونس.