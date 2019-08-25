تعرفي على شخصية ومميزات وعيوب الرجل من مواليد برج "العذراء"

ينتمي برج العذراء، إلى العناصر الترابية التي تمتلك شخصية فريدة من نوعها، فقد يجد البعض مواليد برج العذراء، لا سيما رجل العذراء بأنه حاد الطباع وغير رومانسي، بينما البعض يراه صاحب عقل واع ومنطقي. وللتعرّف الى رجل العذراء، شخصيته وميزاته وحتى عيوبه، إليك الآتي:

رجل برج العذراء صفاته وعيوبه

مولود برج العذراء، رجل صادق لأقصى درجه فى مشاعره ومحب للآخرين، فهو لن يتأخر في مساعدة من حوله إذا كان باستطاعته ذلك. صاحب عقل واع لا ينسج أحلامًا أو أوهامًا ولا يتخيل الحياة وردية إلى أبعد الحدود، بل يعرف ويقدر الأمور حق تقديرها. انتقالي فى طعامه وملابسه وعمله وحتى في اختيار أصدقائه.

يكره الأسلوب الفظ فى التعامل، ويفضّل الهدوء والاتزان والرصانة ويكره كل ما يثير مشاعره. يبتعد عن الأجواء الصاخبة والسهرات الليلية، فتراه خلف مكتبه يتفانى فى عمله بكل حماس ومن دون ضجر أو كسل. يميل رجل العذراء إلى الوحدة، وذلك ليس لأنه مستسلم للأوهام والأحلام بل النظام والمنطق والعمل والدأب هو المعيار الوحيد لحياته.

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رجل العذراء والعمل:

يتميّز مولود برج العذراء، بجهوزيته القوية في التكيّف مع أناس مختلفين ومع الظروف المتغيرة، وذلك من خلال إيجاد طرق لجعل نفسه مفيداً. ليس لديه الرغبة في الوجود ضمن بقعة الضوء أو أن تسلط عليه الأضواء؛ إلا أنه قد يؤدي دوراً ناجحاً في تشجيع ودفع أولئك الموجودين تحت الأضواء.

مولود العذراء دقيق، عملي ويحب السعي نحو الكمال، هو يكره عدم الثبات والفوضى وعدم التنظيم، وهو يبدو أحياناً حريصاً للغاية. وهو يتمتّع برغبة في استخدام مهاراته في التحليل لحل مشكلات الآخرين. فرجل العذراء يميل إلى القلق، الأمر الذي قد يؤدي به إلى مرض الوسواس.



رجل العذراء والحب:

يتمتّع رجل العذراء بسحر كبير لا يوصف، ويتميز بامتلاكه للفكر الحاد. فهو انسان متواضع يحب التحليل والاختبار، من الصعب عليه إقامة العلاقات الجسدية البحتة، فهو يترفع حتى عن العلاقات الحميمة، والحب لديه أقرب للطهارة والبراءة منه للرغبة؛ وذلك جرّاء ميله للانتقاد.

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فرجل العذراء، لم يُخلق لاالمتعطشة للحب ولعبارات الوجد والهيام، وإذا وقعت امرأة في حب رجل العذراء فستتحول نارها الى صقيع يومًا ما بسبب برودة ملامحه، وأفكاره البعيدة عن الخيال والأحلام. من الممكن جدًا أن يدخل في علاقة ويحب ويعشق كأي رجل طبيعي، لكنه حتى وإن أحب، لا يصل الى القمة في هذا الحب فهو يجهل فن والشوق واللوعة، ويفضل وسائل التعبير العملية أكثر كحسن المعاملة والاحترام والرعاية والإخلاص. فهو يهتم بنوع الحب وليس بكميته، لذلك من الصعب أن يقع فيه. لذان على المرأة التي تقع في غرام مولود برج العذراء، أن تتحلى بالصبر، والتأني، والحذر، وعليها معرفة بأن الطهارة أمر مقدس لديه، والحياة العزوبية التي يعيشها ليست صعبة عليه كما تعتقد، فإذا واجهته بعض العراقيل في زواجه ليس لديه أية مشكلة في أن يلغي فكرة الزواج ويبقى عازباً، وهو مقتنع وراضي بذلك.

يستهلك رجل العذراء فترة طويلة في البحث عن الشريكة المناسبة له. ولكن، إذا أُغرم رجل العذراء بحبًا حقيقيًا كان صادقًا ووفًيا. ومن الايجابيات التي تعرف عنه في الزواج ميله للاهتمام بأبسط الأمور لارضاء زوجته، وبذل كل ما بوسعه لإزالة كافة العقبات من طريقها، ويهتم العذراء كثيرًا في المحافظة على الروابط العائلية طالما لا يوجد سبب وجيه يدعو إلى عكس ذلك، وبالرغم من أن غيرته ليست شديدة، لكن العزة والكرامة قد تقوده أحيانًا إلى الطلاق.

يُفضل الرجل العذراء الزوجة التي تهتم ببيتها ومطبخها وتعتني بنظافة أولادها، ولا يهتم كثيرًا لأن يُرزق بأطفال، لكن إذا رزق بهم أحسن رعايتهم واهتم لتربيتهم ونمى فيهم الخلق الرفيع، وأوجد لديهم الفكر السامي. مهما يحمل هذا الرجل من عيوب يبقى لديه من الحسنات والقيم والأخلاق ما يكفي لكي تشعر كل نساء العالم بالغيرة من الزوجة التي اختارها بفكره وقلبه.

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