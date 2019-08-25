طريقة عمل عصير الرمان بالليمون

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
حضري عصير الرمان بالليمون على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام.
المكونات:
3 أكواب رمان
نصف كوب ماء
ملعقة كبيرة ليمون
نصف كوب سكر
ملعقة صغيرة ماء ورد
طريقة التحضير:
ضعي الماء والسكر على النار، وقبل الغليان ضيفي عصير الليمون.
في الخلاط اضربي حبوب الرمان ثم صبي عليها شراب السكر، واخلطي مجددًا مع إضافة ماء الورد.
صفي المزيج، وصبيه في كاسات وقدميه باردًا.
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