الارشيف / لايف ستايل

طريقة عمل عصير الرمان بالليمون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

حضري عصير الرمان بالليمون على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام.

المكونات:

3 أكواب رمان

نصف كوب ماء

ملعقة كبيرة ليمون

Advertisements

نصف كوب سكر

ملعقة صغيرة ماء ورد

طريقة التحضير:

ضعي الماء والسكر على النار، وقبل الغليان ضيفي عصير الليمون.

في الخلاط اضربي حبوب الرمان ثم صبي عليها شراب السكر، واخلطي مجددًا مع إضافة ماء الورد.

صفي المزيج، وصبيه في كاسات وقدميه باردًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل عصير الرمان بالليمون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا