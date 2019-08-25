"الفستق".. مُكون طبيعي فعال للتخلص من الوزن الزائد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
مع السعي للتخلص من الوزن الزائد، يلجأ الكثيرون لممارسة التمرينات الرياضية والالتزام بنظام غذائي صارم، لكن دراسة حديثة كشفت أن الالتزام بنظام غذائي يكون أساسه الفستق يعد أحدث الأنظمة التي تساعد بقوة على التخلص من الوزن الزائد.
وأضافت الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة "نيوتريشن" البريطانية المتخصصة في التغذية أن هذا النظام يجب أن يكون مصحوباً بممارسة تمرينات رياضية تنطوي على قدر من المرح حتى لا يشعر المرء بالملل، ويتوقف عن ممارستها.
وأفادت الدراسة بأن الفستق غني بالألياف والمعادن وفيتامين بي، وهي مواد مفيدة في التغذية، ويبقى على حالة الشبع لفترة أطول.
وأضافت أن مجموعة الدراسة حصلت على نسبة 20 في المائة من احتياجاتها من السعرات الحرارية الإجمالية الضرورية، عند إضافة الفستق لنظامها الغذائي، وهو ما زاد من نسبة ما حصلوا عليه من بروتين، وخفضت نسبة النشويات.
وبعد الالتزام بهذا النظام الغذائي لمدة ستة أشهر حقق أفراد مجموعة الدراسة خفضاً ملحوظاً في الوزن، مقارنة بأمثالهم الذين لم يستخدموا الفستق في نظامهم الغذائي.
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