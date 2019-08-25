أعراض وأسباب الطفح الحراري

يظهر الطفح الحراري أو طفح الحر عندما يحدث انسداد لإحدى القنوات العرقية، حيث يتجمع العرق تحت سطح الجلد بدلًا من ارتفاعه على السطح، وبالتالي يتسبب في حدوث الالتهاب والطفح الجلدي، حيث ترتفع حرارة الجسم، ويظهر على الجلد حبوب واحمرار، يقدم لكِ موقع "هن" أسباب وأعراض الطفح الحراري، نقلًا عن موقع "Mayo Clinic".

أعراض الطفح الحراري

عادةً ما يُصاب البالغون بطفح الحر في ثنيات الجلد وحيث تسبب الملابس الاحتكاك.

أما الرضع فيصابون بالطفح الجلدي في العنق والكتفين والصدر، كما يمكن أن تظهر أيضًا في الإبطين والرجلين.

أسباب طفح الحر

يحدث طفح الحر عند انسداد بعض قنوات العروق بدلًا من التبخر، حيث يُحتجز العرق أسفل الجلد مسببًا التهاب وطفح جلدي، لا يكون واضح دائمًا سبب انسداد قنوات العرق، ولكن ربما هناك بعض العوامل التي تلعب دورًا أساسيًا، مثل:

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الراحة في الفراش لفترة طويلة

يمكن أن يحدث الطفح الحراري لدى الأفراد الذين يلزمون الفراش لمدة طويلة، وخاصة إذا كانوا يعانون حمى.

قنوات العرق غير الناضجة

لا تنمو قنوات العرق لدى حديثي الولادة نمو كامل، ويمكن أن تتمزق بسهولة أكبر، مما يؤدي لاحتجاز العرق أسفل الجلد، حيث يمكن أن ينشأ الطفح الحراري في الأسبوع الأول من العمر، وخاصة إذا كانت تتم تدفئة الطفل داخل الحضّانة، أو كان يرتدي ملابس ثقيلة للغاية، أو يعاني من الحمى.

النشاط البدني

يمكن أن تؤدي ممارسة التمارين الرياضية المكثفة، أو العمل الشاق، أو أي نشاط يتسبب في تعرقك بغزارة إلى الإصابة بالطفح الحراري.

ارتفاع درجة حرارة

يمكن أن تؤدي الحرارة المرتفعة، بسبب ارتداء ملابس ثقيلة أو النوم تحت بطانية كهربائية إلى حدوث الطفح الحراري.

المناخات الاستوائية

يمكن أن يسبب الطقس الحار الرطب الإصابة بالطفح الحراري.