صور| "بلاش كركبة".. مساحات إضافية في منزلك يمكن استغلالها للتخزين

عادة ما تسعى ربات المنازل إلى توفير مساحات للتخزين، لوضع الأغراض الزائدة في المنزل دون أن تحدث فوضى ومنظر غير لائق، لذلك يمكن إيجاد بعض المساحات الإضافية واستخدامها في التخزين.

وعرض موقع "أميزنج إنتيرير ديزاين" بعض الأفكار التي يمكن استخدامها في توفير مساحات للتخزين، كالتالي:

يمكن تخصيص صندوق خارج المنزل لوضع بعض الأشياء الزائدة بداخلة، مع زراعة بعض الحشاش والنباتات في الأعلى، مما يضيف لمسات جمالية.

في حالة وجود سلم في المنزل، يمكن الاستفادة من خلال تخصيص الدَّرج في تخزين الوسائد، وما شابه ذلك.

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من الأمكان التي يمكن استغلالها أيضًا، المنطقة الرأسية للسرير، بتحويلها إلى مساحة للتخزين.

يمكن تركيب أرفف مع أغطية على أحد جدران المطبخ لتخزين التوابل.

ومن الأفكار التي يمكن توظيفها، هي تركيب أدراج صغيرة في المناطق غير المستفاد منها، مثل أسفل خزائن المطبخ، وذلك لتخزين أدوات الطهي.