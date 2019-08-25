حساسية وانتفاخ وإمساك.. أضرار الإفراط في تناول البطيخ

يعشق الكثيرون تناول البطيخ خلال فصل الصيف، للاستمتاع بمذاق خفيف ومنعش، ويلعب دورا مهما (عند تناوله) في إزالة عطش الصيف، والتأثيرات الصحية أو المفيدة للبطيخ، مستمدة من عناصره الغذائية، وإلى فوائده الكثيرة إلا أن الإفراط في تناول البطيخ له أضرار كثيرة على صحة الإنسان.

وإليك أضرار الإفراط في تناول البطيخ، بحسب موقع "مايو كلينيك".

الحساسية

على الرغم من كون حساسية البطيخ نادرة الحدوث، إلا أنه يمكن للأشخاص الحساسين، ويصابوا بمتلازمة الحساسية الفموية، ومن أعراضها حكة في الفم والحلق، وتورم الشفاه، والفم، واللسان، والحلق، والأذنين في بعض الأحيان.

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ارتفاع البوتاسيوم

الإفراط في تناول البطيخ يساعد على ارتفاع نسبة البوتاسيوم، مما يعمل على اضطرابات في القلب، ما يؤدي إلى خطر على الصحة.

مشاكل في الهضم

يشتبب البطيخ في حدوث مشاكل في الهضم، لاحتوائه على كربوهيدرات قابلة للتخمر، مما يسبب انتفاخا وغازات أو إسهال أو إمساك.