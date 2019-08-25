هايلي بيبر وشياو ون جو وجهان إعلاميان لحملة "تشارلز آند كيث" لخريف 2019

تحتفل تشارلز & كيث في هذا الموسم بالتفرّد وقدرة الأزياء على التعبير عن الجمال الخاص لكل شخص فتقدم هذه المجموعة المستوحاة من النساء العصريات القويات اللاتي تجعلهن صفاتهن الفريدة مميزات عن غيرهن،حيث تتصدر حملتها لموسم خريف 2019 نجمتا عروض الأزياء المشهورتان عالمياً ’هايلي بيبر‘ و’شياو ون جو‘ ، وتمتلك الاثنتان حضوراً استثنائياً وذوقاً لا يضاهى في عالم الموضة، ما يجعلهما الملهمتين المثاليتين لهذه التشكيلة الجريئة والعصرية.

بالإضافة إلى امتلاكها واحداً من أعلى التصنيفات في مجال عرض الأزياء فإن ’هايلي بيبر‘ أيضاً وجه تلفزيوني مشهور وشخصية مؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، وكثيراً ما أصبحنا نشاهدها مؤخراً على أغلفة مجلات الموضة ومنصات عروض الأزياء، ويعود ذلك إلى هالتها الساحرة وتلقائيتها أمام عدسات التصوير. يلقى أسلوبها الذي يجمع بين الأناقة ونمط ملبس الشوارع استحساناً كبيراً من الإعلام وقاعدة متابعيها الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي على حد سواء.

أما ’شياو ون جو‘ التي تقطن في نيويورك وتعرض الأزياء منذ عام 2010 فهي أحد أهم الثوابت في عالم صناعة الأزياء، تشتهر بظهورها المتكرر على منصات العرض، كما زيّن وجهها الشهير عدداً لا يحصى من أغلفة المجلات وتصدّر العديد من حملات الأزياء. تعبّر مشاركاتها في مختلف أنواع المشاريع عن شجاعتها ومهاراتها المتنوعة كعارضة أزياء.

تقدم تشارلز&كيث باستلهامها من القديم والحديث في حملة تشكيلة خريف 2019 مجموعة عصرية للغاية مع لمسة متقنة من جمال الماضي. تدور جلسات التصوير في موقع يمتلك الحد الأدنى من الديكورات لإبراز خطوط الأزياء البارعة والألوان الترابية المعتدلة. تعكس البساطة الأنيقة لموقع التصوير قصات ملابس العارضات الكلاسيكية والمنسدلة وأمام هذه الخلفية نشاهد مجموعة الأحذية والحقائب والمجوهرات التي تتوسط المسرح.

صُممت هذه التشكيلة المتنوعة والمختلفة للنساء اللواتي يعشقن الموضة ولديهن استعداد دائم لتجربة الجديد فيها، كما أنها تعتمد على أسلوب تصميمي بسيط يبرز مجموعة ألوان من الظلال المحايدة الجذابة مع لمسات رقيقة من تدرجاتها. من جزمة الفينيل بارتفاع الفخذ والبوت ذو الكعب بارتفاع الكاحل إلى الحذاء الأنيق ذو الكعب العالي والخفافات سهلة الانتعال والمميزة بالنقوش، صنعنا هذه الأحذية لنتيح للسيدات الحفاظ على أناقتهن في الأشهر الأبرد من السنة. أما فيما يتعلق بالحقائب فإن الصغيرة منها هي الأهم هذا العام وتجتذب كل الأضواء.

تتوفر مجموعة تشارلز&كيث لخريف 2019 في المتاجر وللتسوق عبر الإنترنت ابتداءً من يوليو 2019

لمحة عن تشارلز&كيث

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في عام 1996 أسس رائدا الأعمال في مجال الأزياء تشارلز وكيث وونغ دار تشارلز&كيث بعد أن أدركا حجم إمكانيات العمل في تصميم أحذية تلبي احتياجات المرأة الشرقية. واليوم أصبحت تشارلز&كيث وجهة الأزياء المفضلة للنساء العصريات، يميزها أسلوب الموضة المحبوب ومجموعاتها من القطع المنتقاة بعناية. ركزت تشارلز&كيث كل اهتمامها على النساء فطورت خطاً كاملاً يشتمل على الأحذية والحقائب والنظارات الشمسية والإكسسوارات والمجوهرات التقليدية المخصصة، واتخذت لمنتجاتها أربع صفات تلتزم بها: تجريبية، محبوبة، منتقاة وعصرية. تطمح العلامة التجارية أن تحتفي بالمرأة وتلهم الجمال وصناعة الأزياء في كل يوم.

لقد تخطت تشارلز&كيث حدود الوجود المادي لمتاجرها بافتتاحها لموقع التسوق الإلكتروني الخاص بها CHARLESKEITH.COM جاعلة منتجات العلامة متوفرة في أرجاء الولايات المتحدة الأميركية، منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالإضافة إلى أوروبا.

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