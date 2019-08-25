للبشرة الدهنية.. "الليمون" الماسك المثالي لحل مشاكلها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -
أكثر أنواع البشرة تعرضا للمشاكل التجميلية هي البشرة الدهنية، حيث تتأثر كثيرا بالعوامل الجوية، لذلك هي بحاجة للعناية اليومية، واستخدام
الليمون واللبن قناع الوجه هو الحل الأمثل للعناية بها.
المكونات:
ليمون
حليب
- طريقة تحضير الماسك
يتم مزج ملعقتين من عصير الليمون مع معلقتين من الحليب، وتطبيقه على البشرة لمدة 10 دقائق، ثم غسل الوجه بالماء البارد، وتطبيق مرطب خال من الزيت، ويراعى أن استخدم هذا القناع لا يكون سوى مرة واحدة في الأسبوع لتحقيق بشرة نضرة.
يساعد هذا المزيج في السيطرة على نسبة الدهون التي تفرزها البشرة الدهنية.
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