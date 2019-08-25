تخلص من فوضى منزلك بـ 8 حلول عملية رائعة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

عادة ما نحتاج مساحات أكثر بالمنزل لتخزين المتعلقات، حيث تكثر مع مرور الوقت وتخلق حالة من الفوضى، فيظهر المنزل وكأنه غير منظم، الأمر الذي يزعج الأخرين كثيرا.

فيما يلي مجموعة من الأفكار لمساحات تخزين مخفية، بحسب ما نقل موقع "24 الإماراتي" عن موقع أميزنج إنتيرير ديزاين:

-الاستفادة من الدرج في المنزل لتخصيص مساحة مخفية لتخزين الأغطية والوسائد وغير ذلك.

-تخصيص صندوق أنيق خارج المنزل لتخزين الدراجة مع زراعة بعض الحشاش والنباتات في الأعلى.

- استغلال المنطقة الرأسية للسرير وتحويلها إلى مساحة للتخزين.

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- تصميم إطار للموقد مزود بمجموعة من الأدراج والرفوف للتخزين.

- تركيب رفوف مع أغطية على أحد جدران المطبخ لتخزين التوابل.

-إخفاء رف خلف مرآة الحمّام لوضع فراشي الأسنان والمناشف وغيرها من الأدوات.

-تركيب أدراج صغيرة في المناطق الميتة أسفل خزائن المطبخ لتخزين أدوات الطهي.

- إذا كان الحمام يحتوي على نصف جدار، يمكن تزوده برفوف مخفية للتخزين.