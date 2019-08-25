تعتبر الحصبة الألمانية من الأمراض ذات العدوى الفيروسية معتدلة الأعراض، تصيب الأطفال غالبًا، والتي تنتقل عن طريق رذاذ سعال أو عطاس الشخص المصاب، أو من الحامل إلى طفلها، وأن أخطر المضاعفات هو متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية التي تصيب الأجنة.

وتقدم "هُن" عبر السطور التالية، طرق علاج الحصبة الألمانية، وفقًا لموقع "مايو كلينك" الطبي.

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لن يُقَصِّر أي علاج من فترة الإصابة بالحصبة الألمانية، وغالبًا ما تكون الأعراض خفيفة، إلى درجة أن العلاج عادة لا يكون ضروريًّا، ومع ذلك، يوصي الأطباء في كثير من الأحيان بعزل الآخرين- خاصة النساء الحوامل- خلال الفترة المُعدِية.

وإذا أُصبتِ بالحصبة الألمانية في أثناء الحمل، ناقشي المخاطر التي قد يتعرض لها جنينك مع طبيبك، فإذا كنتِ ترغبين في مواصلة الحمل، فقد يتم إعطاؤك أجسامًا مضادة تُسمى الجلوبيولين مفرط المناعة، يمكن لها مقاومة العدوى، وقد يقلل هذا من الأعراض، لكنه لا يلغي احتمال إصابة طفلك بمتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية.

ويختلف دعم الرضيع، المولود بمتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية، حسب حجم المشاكل لديه، قد يحتاج الأطفال المصابين بمضاعفات متعددة، إلى علاج مبكر من فريق من المتخصصين.