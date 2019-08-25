أول متحدثة إعلامية لوزارة سعودية.. خطوة جديدة على طريق تمكين المرأة

أبدت "ابتسام حسن الشهري" أول امرأة تتقلد منصب متحدثة إعلامية لوزارة سعودية (وزارة التعليم)، سعادتها باختيارها للمهمة في الحقل التعليمي والتربوي.

وقالت ابتسام الشهري، إن هذه الخطوة تؤكد تمكين المرأة السعودية، والثقة في قدراتها وإمكاناتها التي أهلتها للمواقع القيادية.

ويُعد قرار تعيين ابتسام الشهري، استمرارًا في إشراك المرأة السعودية في التنمية، وتمكينها بسوق العمل بشكل شامل، في جميع الأنشطة والمجالات، وتحقيقًا لرؤية 2030 التي تقتضي إشراك المرأة في المجالات العملية والعلمية أسوة بالرجل.

يشار إلى أن ابتسام الشهري حاصلة على درجة الماجستير في "تربية الموهوبين"، وإحدى خريجات برنامج "خبرات"، الدفعة الأولى، ضمن برنامج "بناء القادة من أجل التغيير عن طريق المعايشة في المدارس".

وتمتد خدمتها في الحقل التربوي والتعليمي لأكثر من 17 عاما.