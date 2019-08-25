أبدت "ابتسام حسن الشهري" أول امرأة تتقلد منصب متحدثة إعلامية لوزارة سعودية (وزارة التعليم)، سعادتها باختيارها للمهمة في الحقل التعليمي والتربوي.
وقالت ابتسام الشهري، إن هذه الخطوة تؤكد تمكين المرأة السعودية، والثقة في قدراتها وإمكاناتها التي أهلتها للمواقع القيادية.
ويُعد قرار تعيين ابتسام الشهري، استمرارًا في إشراك المرأة السعودية في التنمية، وتمكينها بسوق العمل بشكل شامل، في جميع الأنشطة والمجالات، وتحقيقًا لرؤية 2030 التي تقتضي إشراك المرأة في المجالات العملية والعلمية أسوة بالرجل.
يشار إلى أن ابتسام الشهري حاصلة على درجة الماجستير في "تربية الموهوبين"، وإحدى خريجات برنامج "خبرات"، الدفعة الأولى، ضمن برنامج "بناء القادة من أجل التغيير عن طريق المعايشة في المدارس".
وتمتد خدمتها في الحقل التربوي والتعليمي لأكثر من 17 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر أول متحدثة إعلامية لوزارة سعودية.. خطوة جديدة على طريق تمكين المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.