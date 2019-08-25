قدمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل تارت الفول السوداني، وذلك من خلال برنامجها "اتفضلوا عندنا" الذي تقدمه على قناة "CBC سفرة"، وهي من الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة. مقادير عمل تارت الفول السوداني كوب زبدة سائلة. 4 أكواب بسكوت مفتت. 4 أكواب سكر بودرة. 2 كوب زبدة فول سوداني. Advertisements 300 جرام شيبس شوكولاتة سائلة. ملعقة كبيرة زيت جوزهند. ملعقة صغيرة ملح. طريقة عمل تارت الفول السوداني تخلط جميع المقادير ماعدا الشيكولاتة. توضع في صينية بايركس وتجمد في الثلاجة. تضاف طبقة من الشوكولاتة السائلة، وتدخل الثلاجة مرة أخرى. تقدم باردة.

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