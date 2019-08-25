نصائح فعالة للعناية بالبشرة في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

اختيار مستحضر التجميل المناسب وابتاع روتين تجميلي يومي، أشياء كافية لإطلالة مشرقة خلال فصل الصيف، حيث تحتاج البشرة عادة مزيدا من الاهتمام في هذه الأجواء الحارة.

هناك بعض الخطوات التي يفضل اتباعها لإطلالة مشرقة خلال فصل الصيف، بحسب ما جاء بموقع "العربية"، على النحو التالي:

- استبدلي الصيغ الكريمية بالجل والمصل:

إذا كنتِ تجدين صعوبة في تحمّل الصيغ الكريميّة على بشرتكِ عندما يكون الطقس حاراً ورطباً، ننصحكِ باختيار مستحضرات عناية بصيغة الجل أو المصل تؤمّن حاجة البشرة في مجال التنظيف، والترطيب، والتغذية.

قومي بتنظيف بشرتكِ بمستحضر راغي يتمّ شطفه بالماء، يُخلّصها من الشوائب والأوساخ المتراكمة على سطحها. مرّري عليها بعد ذلك قطعة قطن مبللة بالتونر لإنعاشها وشدّ مسامها ثم طبقي عليها القليل من المصل المغذّي. واحرصي على ترطيبها بمستحضر بصيغة الجل أو الرذاذ، فهي صيغ رقيقة تؤمّن للبشرة حاجتها من الترطيب دون أن تثقلها. وانهي هذه المرحلة بوضع طبقة رقيقة من البرايمر على منطقة الوجه والعنق إذا كنتِ ترغبين بوضع الماكياج على بشرتكِ.

- اختاري الصيغ السائلة لأساس البشرة:

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تجنّبي الصيغ السميكة عندما يتعلّق الأمر باختيار الفاونديشن والكونسيلر لتوحيد بشرتكِ في الطقس الحار والرطب، فهي تثقل البشرة وتمنعها من التنفّس مما يتسبب بتعرّقها وسيلان الماكياج.

للحصول على بشرة مشرقة، طبّقي القليل من الكونسيلر السائل على الهالات الداكنة المحيطة بالعينين وفي الأماكن التي تحتاج إلى تصحيح. واستبدلي الفاونديشن وال"بي بي كريم" الذي تستعملينها عادةً بكريم ملوّن يتمتّع بصيغة رقيقة وطبّقي فوقه رشّة من الرذاذ المثبّت للماكياج للحفاظ على سحنة خالية من الشوائب طوال اليوم.

- جرّبي أقلام الحبر الخاصة بالشفاه:

تشكّل ملمّعات الشفاه حليفاً مثالياً للمكياج الخفيف والمشرق الذي تعتمدينه في فصل الصيف. يمكن أيضاً اعتماد أحمر الشفاه ذي الصيغة السائلة التي تتحوّل إلى مبودرة عند تطبيقها، والتي تشبه في شكلها أقلام الحبر. فهي تحافظ على ثباتها لفترة طويلة دون أن تبدو سميكة. أما في المساء، فننصحكِ باختيار أحمر شفاه خالٍ من اللمعان وإضافة مسحة من البودرة الشفافة على بشرتكِ لإخفاء أي لمعان قد يظهر عليها.

- استعيني بالمستحضرات المضادة للماء:

تساعد مستحضرات الماكياج المضادة للماء في الحفاظ على إطلالة مشرقة والحيلولة دون سيلان الظلال والماسكارا نتيجة الطقس الحار والرطب. فلا تترددي في استعمالها بطبقات رقيقة حتى لا تبدو بشرتكِ مثقلة بالماكياج ولا تنسي أنه عليكِ إزالتها جيداً قبل النوم حتى لا تتسبب بانسداد مسام البشرة.