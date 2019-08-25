والدة غنوة ترد على طليق ابنتها بعد أزمة "حضانة ياسين": "عاوز يطلعه من المدرسة"

خرجت والدة الفنانة الراحلة غنوة، وجدة الطفل ياسين، عن صمتها، للرد على تصريحات أمير عبد الباقي، والد الطفل، وإيضاح كواليس الواقعة، من خلال مقطع فيديو، عبر فيس بوك.

جدة الطفل قالت: "أمير طليق بنتي، جالي بعد العزاء بخمس أيام، ورحبت بيه جدًا، وقعد وشاف الولد، وفي الفترة الأخيرة، جه مرة تانية عندي، يشوفوا، وقعد وأكل وشرب، والموضع عدى بدون مشاكل".

وأضافت خلال المقطع: "ياسين بعدها طلب يشوف أبوه، وفعلًا بعت لأمير يزوره، قام واخده معاه ووعدني هيرجعوا بعد يومين ومحصلش، واتصلت بيه كذا مرة يجيبه عشان نزور قبر أمه في عيد ميلادها، قالي إن شاء الله، ومجابهوش".

وواصلت: "بعد أسبوع قلت له أنا هاجي أخده، قالي أنا عند أخويا في فيصل، روحت له عند أخوه الساعة 12 بالليل مرديش ينزل لي، ولا ينزِّل لي الولد، ولما كلمته، شتمني وشتم جده، وقال لنا ملكوش حد عندي".

وأوضحت والدة الفنانة الراحلة، أنها متأكدة من حق والده في ربح قضية الرؤية، لكنه لا يمكنه إسقاط حق الحضانة عنها، قائلة: "مش هسيبوا يعيش في طره البلد مع مرات أبوه، أنا طول عمري بربيه، أبوه عاوز يطلعه من المدرسة الكندية عشان مايكونش أحسن منه".

وعن اتهام والد الطفل، بأنها تستغله في التمثيل، ردت: "العيلة كلها فنية، والولد عنده موهبة، وأنا حققتها له في وقت كانت حالته النفسية سيئة".

وبشأن ظهورها ضاحكة في المقطع الذي نشره أمير، أوضحت: "ياسين عيط عشان دخل مع أبوه الأوضة، وأبوه قال له دول جايين يحبسونا، وضحكت من السخرية، عشان لقيت واحدة بتصورنا".

واختتمت جدَّة ياسين: "اللي بيشتم عليا يارب يشرب النار اللي أنا شرباها".

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والد الطفل يكشف تفاصيل الأمر

وكان أمير عبد الباقي، طليق الفنانة الراحلة غنوة، قال خلال تصريحاته لـ "هُن" إنه منذ وفاة زوجته، لم يتمكن من رؤية ابنه "ياسين"، وظل محرومًا من ذلك طيلة 10 أشهر، مشيرا إلى أنه حضر إليه منذ أسبوعين فقط، لكن جدته تسلمته بحضور من الشرطة، للعيش معها مرة أخرى.

وأوضح أنه أقام دعوى إسقاط حضانة، وأن موعد الجلسة الثانية تحدد في 15 سبتمبر، بسبب عدم أمانة الجدة عليه من الناحية النفسية في المقام الأول، ومن ثم الناحية المادية، وقال: "هي غير أمينة نفسيا على ابني، لأنها تفضل مصلحتها قبل أي شيء".

والد الطفل ياسين لـ"هن": مشفتش ابني من وقت وفاة غنوة.. وجدته تستغله في التمثيل

كواليس الواقعة

نشر والد الطفل، منذ يومين، عبر حسابه على فيس بوك، مقطع فيديو، عن لحظة استلام والدة طليقته، حفيدها ياسين، الذي كان يعيش بصحبته.

وظهر في مقطع الفيديو، بكاء الطفل ياسين، رافضًا الذهاب مع جدته، بينما ظهرت الجدة وهي تضحك محتضنة حفيدها، وعلق "أمير": "يكفيني شرفًا وفخرًا إن ابني كارهكم، وبيبكي بالدموع، ومغلوب على أمره في البعد عن أبوه، وفقدان أمه".

واشتعلت الأزمة مؤخرًا، بين أمير عبد الباقي طليق الفنانة الراحلة غنوة، ووالدتها، بسبب طفله "ياسين"، وذلك بعدما حصلت الأخيرة على حكم قضائي بضم حضانة الطفل، وتنفيذه بحضور النيابة.