يفضل الكثير تناول السكريات، لذلك يعتبر عمل كريب جوز الهند والمانجو من أفضل الخيارات للحصول على وجبة مليئة بالمواد السكرية.

ونقدم لكٍ اليوم طريقة عمل كريب جوز الهند والمانجو، على طريقة الشيف نرمين هنو، مقدمة برنامج "زي السكر"، على "سي بي سي سفرة".

المكونات

بيضتان.

كوب وربع حليب.

ملعقتان كبيرتان زبدة سائلة.

ثلاثة أرباع كوب دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة سكر بني.

رشة ملح.

3 ملاعق صغيرة جوز هند.

2 بشر ليمون.

لـ الحشو

كوب مانجو مكعبات

كوب جوز هند شرائح.

جوزة الطيب.

قرفة.

لـ الصُّوص

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كوب مانجو مكعبات.

نصف كوب سكر.

نصف كوب ماء.

ملعقتان صغيرتان زبدة.

طريقة التحضير

تخلط جميع المكونات الجافة، وتترك جانبا.

يخفق البيض، ثم يضاف الحليب والزبدة، ويقلب المزيج جيدا.

تخلط المكونات الجافة مع السائلة.

يصب مقدار الكريب في الصينية، ويسوى على الجانبين، حتى يحمر لونه، واحدة تلو الأخرى.

يترك ليبرد، ثم يحشى، ويقدم مع صوص المانجو.

الحشوة

تخلط جميع المكونات معا.

الصوص

يوضع السكر مع الزبدة، والماء، والمانجو على النار حوالي 5 دقائق.

يخفق المزيج في الخلاط، ويترك ليبرد تماما.