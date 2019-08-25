قد تجد بعض السيدات معاناة كبيرة في طريقة اعداد تورتيلا بحشو البيتزا، إلا أنها تعد من الوجبات السهلة والسريعة التي يمكن تقديمها لأسرتك.

وتقدم "هُن" عبر السطور التالية، طريقة عمل تورتيلا بحشو البيتزا، على طريقة الشيف غادة التلي:

مقادير تورتيلا بحشوة البيتزا

عيش تورتيلا.

بصل.

بيبروني أو سلامي.

مشروم.

جبنة موتزريلا.

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فلفل أخضر.

زيتون أسود شرائح.

لتزيين الوجه

جبنة موتزريلا.

صلصة بيتزا.

سلامي.

رشة زعتر.

طريقة تحضير تورتيلا بحشوة البيتزا

- يدهن العيش بصلصة البيتزا وعليها السلامي والمشروم والفلفل الأخضر والزيتون الأسود وتلف.

- توضع في صينية لتدخل الفرن.

- يدهن الوجه بصلصة البيتزا ويوضع عليها شرائح سلامي ورشة جبنة موتزريلا وزعتر مجفف.

- تدخل فرن ساخن حتى يحمر وجهها وتقدم ساخنة.