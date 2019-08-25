قميص شفاف وبوكسر.. أبرز 10 إطلالات لـ محمد رمضان في حفل الساحل

بملابس شفافة، وصدر عارٍ، وبوكسر قصير، مع إكسسوارات ضخمة، ونظارات شمسية ليلًا، أشعل الفنان محمد رمضان، إحدى منتجعات الساحل الشمالي، مساء الجمعة، بحفله الغنائي الثاني، بباقة من أشهر أغانيه، من بينها "مافيا" و"الملك"، والذي أقيم تحت شعار "أقوى حفل في الساحل"، وحضره الآلاف من جمهور الفنان.

ولفت "رمضان" الأنظار إليه بسبب إطلالاته، التي وجدها البعض غريبة، في حين وصفها آخرين بالمميز، حيث ظهر الفنان بالعديد من الإطلالات على المسرح، يرصد "هُن" أبرزها.

بدأ رمضان الحفل ببدلة مكونة من بليزر أبيض، وصديري أسود، مع بنطلون جينز باللون نفسه، وقبعة ونظارة سوداء، ثم قام بخلع الجاكيت، ليظهر بالإطلالة الأخرى، وهي صديري أسود "كت" مع النظارة والقُبعة.

كما ظهر الفنان مرتديا "بليزر" أبيض، في جيبه العلوي وردة حمراء، واعتمد ارتداؤه مفتوحا على الجلد، ليظهر بصدرٍ عارٍ أسفله، مع قُبعة بيضاء أيضًا، وشورت لامع باللوني الأزرق والمشمشي.

وفي جزء آخر من الحفل، ظهر الفنان بـ تيشيرت غامق اللون، "كت"، مع بنطلون أبيض.

وكي يتلاءم مع أغنيته "الملك"، ارتدى الفنان، ملابس أشبه بملابس ملوك الفراعنة، حيث كان يلبس رادء علويا باللون الذهبي، وتاج مُرصع بالفصوص، مع تاج بنفس اللون، كما ظهر ببنطلون أبيض ممزق.

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وفي إطلالة أخرى، ارتدى "رمضان" جاكست أسود، على جسد عار، مع بوكسر بنفس اللون.

وظهر الفنان أيضا بجاكيت طويل من الفرو باللون الأبيض، مع بنطلون أسود "سبورت"، وارتداه أيضا على جسد عار، مع بعض السلاسل الطويلة، ذهبية اللون.

وفي ظهور آخر، ارتدى محمد رمضان، شورت أبيض، وتيشيرت أسود منقوش، مع "كاب".

وظهر الفنان عاريًا في إحدى فقرات الحفل، معتمدًا فقط على ارتداء جاكيت "أوفر سايز" مفتوح، بنصف أكمام من الريش، مثل الذي ارتداه في أغنية "بابا".

وبنهاية الحفل، لفت محمد رمضان الأنظار إليه، بقميص أسود شفاف، كشف عن الجزء العلوي من جسده كاملًا.

ومنحت نقابة المهن الموسيقية، التصاريح الخاصة بحفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي، بصفته عضوًا بنقابة المهن التمثيلية، بعدما تلقت النقابة خطابًا بالموافقة من الدكتور أشرف زكي، في الوقت الذي تعهد فيه محمد رمضان بالظهور على المسرح بالشكل اللائق بما لا يتعارض مع قواعد النظام العام.