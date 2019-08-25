جددي في أطباق المُقبلات المُقدمة على طاولة طعامك، وقدمي سلطة فريك، إلى جانب الأطباق الرئيسية، الغنية بالفيتامينات والنشويات.

وإليكِ خطوات صناعة سلطة على طريقة الشيف أميرة شنب.

طريقة عمل سلطة فريك

مكونات سلطة فريك

فريك مسلوق.

طماطم شيري "الطماطم الصغيرة".

بصل مفروم.

بقدونس مفروم.

زيت زيتون.

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ملح - فلفل أسود.

جرجير.

عصير ليمون.

طريقة تحضير سلطة فريك

في وعاء عميق، اخلطي الزيت مع الملح والفلفل وعصير اليمون، ثم ضعي البصل المفروم، وقلبي جيدًا.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة على، ثم أضيفي مكعبات الطماطم الـ"شيري"، واتركيها نصف ساعة أخرى بالتتبيلة.

أضيفىي الفريك المسلوق واتركيه في التتبيلة نصف ساعة أخرى، ثم أضيفى إليه البقدونس والجرجير.