محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد سلطان:

يعتبر الكبد من أهم أعضاء الجسم فهو المسؤول عن تنقية الجسم من السموم، وتنقية الدم وتصنيع العصارة الصفراوية التي تساعد على الهضم، كما يؤدي الكبد وظائف أخرى في جسم الإنسان.

لكن يمكن أن تؤدي العادات الصحية الخاطئة في تناول الطعام والشراب وتعاطي الأدوية إلى تلف خلايا الكبد، ويستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي 8 عادات خاطئة تؤدي لتدمير الكبد، وذلك وفقًا لموقع WEBMD.

للمزيد عن منها تناول أدوية البرد.. 8 عادات خاطئة تؤدي لتدمير الكبد.. اضغط هنا