فيديو.. ريهام سعيد عقب اعتزالها الإعلام: "ما ضاقت إلا أما فرجت"

شاركت الإعلامية، ريهام سعيد، متابعيها، على إنستجرام، بمقطع فيديو قديم، ظهرت فيه بوزن زائد، عما تبدو عليه الآن.

وظهرت الإعلامية، خلال المقطع المنشور، وهي تقول: "لازم تتعامل بهدوء مع كل اللي بيحصل حواليك، هتوصل، ويكون عندك إيمان إن مفيش حاجة كبيرة على ربنا، والشاطر يبص على نص الكوباية المليان".

وعلقت "سعيد" على المقطع، كاتبة: "الظروف بتضيق علينا، لكن ما ضاقت إلا أما فرجت، وإن الله مع الصابرين إذا صبروا".

وعلى الرغم من وضع المقطع منذ نصف ساعة على حسابها، وتخطيه الـ9 آلاف مُشاهدة، إلا أن مُتابعيها لم يتفاعلوا معه، أو يعلقوا عليه.

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ريهام سعيد تعتزل الإعلام

وأعلنت ريهام سعيد اعتزالها العمل الإعلامي، خلال فيديو بثته عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، قائلة: "أنا عمري ما هشتغل في العمل الإعلامي تاني، وعمري ما هشتغل ممثلة تاني، وعمري ما هرجع الشغلانة دي تاني، لأن اللي أخطر من السرطان ومن السمنة ومن كل حاجة، هو الضغط، وأنا مضغوطة، وجه الوقت اللي أنا أعيش فيه حياتي وأخلي بالي من ولادي، وأتقرب من ربنا، وأقعد مع جوزي، وأبقى زيكوا إنسانة طبيعية".

وأضافت: "أنا قضيت 16 سنة من حياتي بخدم الناس بس، وطول الليل نايمة بفكر في مين عايز كيس دم، ومين عايز حقنة، ومعملتش فلوس، ومعملتش أي حاجة.. أنا دنيتي كانت خالصة لله، وربنا عالم ده، وأقسم بالله العظيم إني عمري ما تربحت ولا أخدت مصلحة ولا أي حاجة من ورا أي حاجة في الشغل، وعشت بضمير جدا وبشرف جدا وبراس مرفوعة جدا".

واستطردت: "للناس اللي بتقول أنا غلطت كذا مرة، أنا مغلطتش ولا مرة، وأنا دايما كان بيتعمل لي كماين عشان ببقى ناجحة قوي ومسمعة قوي.. زي واحدة راحت أجَّرِت لي واحدة، وخدوا هما الاتنين فلوس قد كده، وابتزوني، واترميت في السجن 45 يوم ظلم، ولو أرجل راجل في الدنيا ما يستحمل نص ساعة، وأنا اتبهدلت واتظلمت وكفاية كده".

واختتمت حديثها في الفيديو: "أنا عايزة أعيش حياتي، وعايزة أبقى إنسانة طبيعية، وانتوا والله خدمتوني لله، ولكل واحد علق تعليق مش كويس، ولكل واحد ألِّف تأليفة مألفتهاش، أنت خدمتني ورضتني وفوقتنير إني لازم أعيش لنفسي ولأولادي، وكفاية كده بهدلة، والواحد لازم يعيش بكرامة، وإحساس الظلم وحش، كفاية تعبت، وخلاص".

نقابة الإعلاميين تمنع ريهام سعيد من مزاولة المهنة

منع مجلس نقابة الإعلاميين، ريهام سعيد، من ممارسة أي نشاط إعلامي، لحين توفيق أوضاعها القانونية مع النقابة، على خلفية التحقيق في حلقة برنامج صبايا الذي تقدمها على قناة الحياة، والتي تناولت خلاله موضوع السمنة، وأثارت استياء سيدات مصر.

القرار صدر عقب اجتماع طارئ، عقده مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النقيب الدكتور طارق سعدة، في مقر النقابة، لبحث موقف الإعلامية ريهام سعيد بعد اتهامها بالإساءة إلى أصحاب السمنة، واتخاذ التدابير اللازمة لضبط المشهد الإعلامي، لضمان إعلام مهني مسئول.

كذلك أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة، أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بوقف برنامج صبايا ومقدمته، الإعلامية ريهام سعيد، وذلك على خلفية ما أثير حول حلقة قدمتها مؤخرا.