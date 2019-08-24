نائب محافظ البحيرة: السينما المصرية تطرقت لدعم نظرة المجتمع للمرأة

قالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إنها خضعت للتدريب بالأكاديمية الوطنية للتدريب، لكن الجزء العملي في العمل بمحليات المحافظة كان هو الاحتكاك بالجمهور.

وأضافت "بلبع"، خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية سناء منصور والإعلامية شيرين عفت في برنامج السفيرة عزيزة على فضائية "دي إم سي"، أنها تهتم بالعمل التطوعي بشكل مستمر مع المنشآت الأكثر احتياجًا.

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واستكملت "بلبع"، إن السينما المصرية تطرقت من خلال عدد من الأعمال المقدمة، لدعم نظرة المجتمع للمرأة كصاحبة منصب أو رئيس مسؤول، موضحة إن السيدة المصرية إلى جانب مسؤوليتها عن المنزل، فإنها قادرة أيضًا على إدارة أي عمل محلي أو سياسي بدرجة أولى.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن الرجل والمرأة أصبحا عماد الأسرة والمجتمع، حيث يجب عليهم التعاون سويًا للنهوض بالمجتمعات.