تامر أمين يرد على شكوى "القومي للمرأة": "الحلقة مترتبة مع رانيا علواني"

علق الإعلامي، تامر أمين، على بيان المجلس القومي للمرأة، بعدما وردت شكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد برنامج آخر النهار، بسبب حلقته مع النائبة رانيا علواني قائلًا: "المجلس أكيد مشافش الحلقة كلها، واعتمد على جزء من المقطع على اليوتيوب".

وأضاف "أمين" خلال حديثه لـ "هُن": "الحلقة بكل أسئلتها كانت بعلم وترتيب مُسبق مع النائبة رانيا علواني".

وقال: "أنا وضحت في نهاية الحلقة إن الفقرة دي اسمها أنا وحواء، وكانت "علواني" بمثابة مذيعة معايا كمان، وهي مجرد فقرة فانتازيا".

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واختتم الإعلامي، حديثه: "أنا بكن كل الاحترام للمرأة، وللنائبة رانيا علواني، وللمجلس القومي".

قومي المرأة يشتكي تامر أمين

وتقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد برنامج آخر النهار، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين على قناة النهار.

وتضمنت الشكوى الحلقة التي تحدث فيها مقدم البرنامج مع الضيفة الدكتورة النائبة رانيا علوانى بأسلوب يفتقر إلى آداب اللياقة وأصول المهنية الإعلامية، من خلال حواره الذي اتسم بالسخرية من الضيفة، لقيامها بالعديد من الأعمال خلال حياتها المهنية، إلى جانب الإساءة التى وجهها إلى زوج الضيفة، والسخرية من دعمه ومساندته القوية لها، ما يعد إساءة الى رجال مصر الداعمين لعمل المرأة.

وطالب المجلس، باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الأعلى للإعلام في هذا الشأن.