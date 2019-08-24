نزيف الثدي ينذرِك بـ8 أمراض.. أخطرها السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:
يعتبر نزيف الثدي من الأعراض المرضية التي لا تحدث للسيدات فقط، بل يتعرض له الرجال أيضًا ولكن بصورة نادرة، وقد يشير إلى الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، التي تتباين حدتها بين البسيطة والخطيرة.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أسباب نزيف الثدي، وفقًا لموقع "Medical news today".
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