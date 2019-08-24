بالصور - للأمهات.. هذا الجدول "لا غنى عنه" لأول أسبوع مدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

مع بداية العام الدراسي الجديد، تبدأ الحيرة تنتاب الأمهات كل صباح قبل التفكير في تحضير "اللانش بوكس"، وذلك رغبة منهن في إيجاد أطعمة صحية وليست مكررة وتبدو شهية في نفس الوقت.

"الخليج 365" يقدم لكم قائمة لمجموعة من الأفكار التي يمكن تنفيذها عند تحضير اللانش بوكس للأطفال لمدة أسبوع كامل بحسب موقعي " holleygrainger" و" pinterest" في الصفحات التالية.

- اليوم الأول

من المعروف أن الأطفال يشعرون بالملل سريعًا، فهم محبون للتجديد دائما وتجربة الأطعمة المختلفة، لذا يمكن في بداية العام الدراسي، استبدال الساندوتشات التقليدية بإعداد "الميني بيتزا" بالخضروات والزيتون أو ساندوتشات التونة مع ثمرة موز أو تفاح وقطع من الخيار والطماطم والجزر.

- اليوم الثاني

في اليوم الثاني يمكن للأم إعداد قطعتين أو 3 من السمبوسك في الفرن بالجبن والزيتون أو النعناع، وقليل من قطع الفلفل الألوان، بالإضافة إلى ساندوتشات الشيكولاتة السائلة وقطع الموز في خبز التورتيلا، وعلبة زبادي.

-اليوم الثالث

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تعد المكرونة بصلصة الطماطم، من أكثر الأكلات التي يحبها الأطفال والتي لا تحتاح وقت كبير في إعدادها، أو الأزر المتبقي من غداء اليوم السابق مع قطع من الدجاج البانيه وشوكة بلاستيكية.

ولتزويد الطفل بالطاقة يمكن عمل سلطة الفواكه الشهية من الموز والتفاح والكنتالوب مع إضافة قليل من عصير الليمون عليها حتى لا يتغير لونها ومذاقها.

- اليوم الرابع

يمكن إعداد ساندوتشات البيض المسلوق بالجبنة البيضاء مع إضافة بعض من قطع الخضروات مثل الخيار والطماطم والجزر.

ولمد الأطفال بالطاقة يمكن عمل ساندوتشات المربي بالنوع الذي يفضله.

-اليوم الخامس

يمكن إعداد الطعمية أو الفول في المنزل وعمل ساندوتشات منهم مع قطعيتن من الجبنة المثلثات، قطع من الخضروات مثل الجزر والفلفل الألوان، قطعيتن بسكويت بالشيكولاتة.