بينهن ليلى علوي وشيرين وسمية الخشاب.. فنانات انتصرن على السمنة

حالة واسعة من الجدل والانتقادات، صاحبت تداول مقطع فيديو للإعلامية ريهام سعيد، خلال مهاجمتها المصابين بالسمنة، ووصفهم بأنهم "عبء" على الأسرة والدولة، خلال برنامجها "صبايا الخير"، وتقديم المجلس القومي للمرأة شكوى ضدها، وطلب إحاطة حول محتوى الحلقة في البرلمان.

وخلال الحلقة "المثيرة للجدل"، عرضت الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج صبايا، مقطع فيديو تعرض فيه رحلتها مع "السمنة"، واستعرضت في الفيديو المجمع ذكرياتها أثناء معركتها للتخلص من السمنة، قائلة: "واحد نشر لي صورة على السوشيال ميديا لما كنت تخينة، واتريق عليا وقال إني عاملة عمليات Powered By تجميل"، مضيفة: "أنا ماعملتش عمليات تجميل وكل حاجة في وشي زي ما هي، ولكن الفارق هو فقداني لـ 25 كيلو من وزني الزائد".

وقالت ريهام عن تلك الفترة: "السمنة تغير ملامح الفرد، وفي فترة تعرضي لها دخلت في حالة اكتئاب عقب انفصالي عن زوجي واكتسبت 43 كيلو في 3 أشهر فقط، حبست نفسي في مصحة بمنطقة سفاجا وكنت أتناول شوربة كرنب فقط، وفي الفترة دي خسيت أكثر من 20 كيلو".

ولم تكن ريهام سعيد فقط من حاربت السمنة وتفوقت عليها لتحصل على جسد مثالي، فهناك العديد من النجمات والمشاهير استطعن التغلب على السمنة، تستعرضهن "الوطن" في التقرير التالي:

سمية الخشاب

الفنانة سمية الخشاب واحدة من أشهر الفنانات اللاتي واجهن السمنة وتفوقن عليها، ولم تترك نفسها فريسة لها، واتبعت نظامًا غذائيًا قاسيًا، نجحت من خلاله أن تصل لقوام مثالي.

شيرين

زاد وزن النجمة شيرين، بعد ولادة طفلتيها، ما أثّر سلبًا على طلتها بالمسرح، رغم أنها كانت معروفة بجسدها النحيل قبل زواجها، إلا أنها استطاعت أن تخسر الكثير من الوزن، وتتحدى السمنة ونجحت في ذلك.

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إنجي وجدان

استطاعت الفنانة إنجي وجدان أن تتغلب على مظهرها القديم الذي ظهرت به في بداية مشوارها الفني، وتغلبت على السمنة بالالتزام بجدول تغذية كتب لها من طبيب مختص.

ديانا كرازون

بالرغم من ظهورها في بداية حياتها الفنية بجسد ممتلئ إلا أن الفنانة ديانا كرازون استطاعت أن تتغلب على السمنة باتباع نظام غذائي صارم، وتحصل على جسد ممشوق يشبه عارضات الأزياء.

ليلى علوي

أما النجمة ليلى علوي فاستطاعت أن تتخلص من السمنة والوزن الزائد والحصول على قوام مثالي، وقالت إنها اتبعت نظاما بسيطا لذلك والذي يتمثل في الحفاظ على رياضة المشي بشكل يومي، لمدة لا تقل عن 45 دقيقة والامتناع عن تناول الشيكولاتة.

وكانت نقابة الإعلاميين، أصدرت قرارا أمس بوقف ريهام سعيد عن ممارسة أي نشاط إعلامي لحين توفيق أوضاعها بالقيد في جداول النقابة، وإبلاغ النيابة العامة ضدها لممارستها النشاط الإعلامي دون القيد في النقابة، لكن هذا الإجراء لا يتعارض مع تحقيق الأعلى للإعلام في الموضوع محل الشكوى، لا سيما وأنه يختص بالوسيلة التي بث من خلالها البرنامج، فضلا عن أن لائحة الجزاءات تعطيه حق منع الإعلامي من الظهور.

وتقدم المجلس القومي للمرأة في مصر، بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد ريهام سعيد، وتضمن موضوع الشكوى الحلقة التي تحدثت فيها مقدمة البرنامج عن السمنة والتي أثارت استياء السيدات المصريات، كما احتوت على عبارات وأوصاف لا تليق، بحسب الشكوى، وتضمنت المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الأعلى للإعلام في هذا الشأن.