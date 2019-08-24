"السمرا وأم روح حلوة".. متابعون يتغزلون في زوجة عمرو دياب بعد ظهوره مع دينا الشربيني

شاركت زينة عاشور، زوجة الفنان عمرو دياب مُتابعيها، بعدة صور جديدة عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت "عاشور" بـ "جمبسوت" أسود، مع "بوليرو" بنفس اللون، وحذاء أسود أيضًا، كما اعتمدت على الشعر "الكيرلي" كعادتها، وهي تسير بإحدى الطُرق وملامح السعادة والبهجة على وجهها.

وتفاعل العديد من المتابعين، مع الصور، التي تخطت الـ 99 ألف تسجيل إعجاب، مُعلقين: "هيا السمرا وأم روح حلوة وكله"، وعلقت أخرى: "أهي هي دي أم روح حلوة"، في إشارة منهن لأحدث نغمات الهضبة "يوم تلات".

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وأحيا النجم عمرو دياب، مساء أمس، حفلا في الساحل الشمالي، ونشرت الإعلامية "بوسي شلبي" جزءا من فعالياته، عبر حسابها على إنستجرام.

وأظهر المقطع، "الهضبة"، وهو يطلب من دينا، الاقتراب، ودخول الحفل، قائلا: "إيه ده.. قربي شوية كده"، وسط تفاعل الحضور بالتصفيق ليبدو على الفنانة معالم الخجل والتوتر، ثم تابع "دياب": "ادخلي يا دينا".

وطلبت بوسى شلبي من الفنانة الشابة، أن تخبر "دياب" أنها بـ"التلات بنات" علنا، وقالت "شلبي": "قوليلو إنك بالـ3 بنات"، في إشارة إلى أغنية "الهضبة" الجديدة "يوم تلات"، التي تضمنت تغزله بـ3 أنواع من الفتيات.