والد الطفل ياسين لـ"هن": مشفتش ابني من وقت وفاة غنوة.. وجدته تستغله في التمثيل

كشف أمير عبد الباقي، والد الطفل ياسين ابن الفنانة الراحلة غنوة، تفاصيل إقامته دعوى إسقاط حضانة عن جدة طفله، بالإضافة إلى دعوى رؤية حتى يتمكن من عودة ابنه إليه مرة أخرى، بعدما تسلمته جدته بحضور الشرطة في منزله، رغم حالة البكاء التي دخل فيها "ياسين" لرفضه الذهاب معها.

وأوضح "عبد الباقي" في تصريحه لـ"هن"، بأنه منذ وفاة الفنانة غنوة لم يتمكن من رؤية ابنه "ياسين"، وظل محرومًا من رؤيته طيلة 10 أشهر، وأنه حضر إليه منذ أسبوعين فقط، لكن تسلمته جدته بحضور من الشرطة للعيش معها مرة أخرى.

وتابع والد الطفل أنه أقام دعوى إسقاط حضانة، وأن موعد الجلسة الثانية تحدد في 15 سبتمبر، بسبب عدم أمانة الجدة عليه من الناحية النفسية في المقام الأول ومن ثم الناحية المادية، موضحًا: "هي غير أمينة نفسية على ابني لأنها تفضل مصلحتها قبل أي شيء".

واستطرد "عبد الباقي" بأن ابنه ياسين يرفض العيش مع جدته، وهذا ما اتضح من خلال انهياره باكيًا في الفيديو، بينما ظلت جدته ضاحكة: "ابني مش عايزهم.. وكان بيقولي بابا أنا عاوز أعيش معاك على طول".

وذكر والد الطفل بأن جدته تسعى للتربح واستغلال حفيدها: "مخلينه يشتغل وينسى طفولته.. هما بيتاجروا بيه من خلال التمثيل.. وأنا مش محتاج أكسب من حد"، مضيفًا بأنه لم يعترض على دخول ابنه مجال التمثيل لكن يجب تأسيسه تربويًا ودينيًا في البداية، ومن ثم ممارسة موهبته في التمثيل تحت رقابة منه، فهو الرقيب الأول عليه، بحسب وصفه.

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وكان أمير عبد الباقي، طليق الفنانة الراحلة غنوة، نشر منذ يومين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو عن لحظة استلام والدة طليقته حفيدها ياسين، الذي كان يعيش بصحبته.

وظهر في مقطع الفيديو، بكاء الطفل ياسين رافضًا الذهاب مع جدته بينما ظهرت الجدة وهي تضحك محتضنة حفيدها، وعلق "أمير": "يكفيني شرفًا وفخرًا إن ابني كارهكم وبيبكي بالدموع ومغلوب على أمره في البعد عن أبوه وفقدان أمه".

وتابع "أمير" في منشوره: "أحترم القانون واحترم حكم المحكمة.. لكن عمري ما هحترمكم يا ظالمين يا مستغلين يا أصحاب القلوب القاسية (لكم الحكم يا أصحاب القلوب الرحيمة) وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين"، واختتم منشوره بوضع وسم "تنفيذ حكم تسليم ياسين.. ابني ياسين أمير".