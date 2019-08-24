"قومي المرأة" يشتكي تامر أمين لـ"الأعلى لتنظيم الإعلام" بسبب رانيا علواني

تقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد برنامج آخر النهار، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين على قناة النهار.
وتضمنت الشكوى الحلقة التى تحدث فيها مقدم البرنامج مع الضيفة الدكتورة النائبة رانيا علوانى بأسلوب يفتقر إلى آداب اللياقة وأصول المهنية الإعلامية، من خلال حواره الذى اتسم بالسخرية من الضيفة لقيامها بالعديد من الأعمال خلال حياتها المهنية، إلى جانب الإساءة التى وجهها إلى زوج الضيفة، والسخرية من دعمه ومساندته القوية لها، ما يعد إساءة الى رجال مصر الداعمين لعمل المرأة.
وطالب المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الأعلى للإعلام فى هذا الشأن.
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