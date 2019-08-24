قالت رندا السلاوي والدة بطلة السباحة فريدة عثمان، إنها تحرص على السفر مع ابنتها في جميع السباقات والبطولات الدولية خارج البلاد، وذلك لتشجيعها ومساندتها.
وأضافت "السلاوي" خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلاميات سناء منصور وشيرين عفت، في برنامج "السفيرة العزيزة" المعروض على فضائية dmc، إن فريدة أنهت دراستها الجامعية في كاليفورنيا العام الماضي، لكنها تستكمل تدريبها الرياضي بالولاية حتى الفترة الحالية.
واستكملت "السلاوي": "الواحد بيحس بعد كل تعبها ده والغربة إن التعب بيجيب نتيجة".
وأحرزت فريدة عثمان ميدالية ذهبية جديدة، محققة زمنًا قياسيًا جديدًا قدره 58:79 ثانية فقط، وذلك أثناء المشاركة بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب، وبذلك تحصد ذهبيتها الثانية خلال الدورة.
كانت هذه تفاصيل خبر والدة فريدة عثمان: بسافر معاها كل البطولات عشان أكون جمبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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