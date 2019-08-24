الامارات | بالصور.. نشاطات "ستارز أون بورد" في اليوم الثالث

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. نشاطات "ستارز أون بورد" في اليوم الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم الثالث من «ستارز أون بورد»، الرحلة البحرية التي ترعاها طيران الإمارات، عدداً من الأنشطة والفعاليات التي أمتعت حضوراً من جميع الأعمار.
ووزعت مضيفات طيران الإمارات الهدايا على الأطفال وقامت بالتقاط صور السيلفي مع الجمهور لتوفير تجربة لا تنسى لهم. كما شاركت الممثلة ديما بياعة في إحدى فقرات تحضير الأطعمة.
وتوفر «ستارز أون بورد» للمشاركين فرصة للالتقاء وجهاً لوجه مع عدد من ألمع نجوم الفن العرب.
وكانت طيران الإمارات قد بدأت منذ عام 2014 رعاية رحلات «ستارز أون بورد» البحرية، التي تجمع أشهر الفنانين العرب مع جمهورهم. وتتواصل الناقلة من خلال هذا الحدث مع عملائها العرب في جميع أنحاء العالم.
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