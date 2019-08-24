محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو:-

كشف خالد محمود، طبيب النادي الأهلي، عن التشخيص المبدئي لإصابة مدافع الفريق "رامي ربيعة"، ألا وهي شد بالعضلة الخلفية، التي تعرض لها خلال أحداث الشوط الأول من مباراة "إطلع برة"، في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز القلعة الحمراء بـ9 أهداف نظيفة.

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، أسباب إصابة العضلة الخلفية، وأعراضها، والمدة التي تحتاجها للشفاء، وطرق علاجها، وفقًا للدكتور محمد عراقي، استشاري جراحة العظام والكسور والمفاصل بكلية طب قصر العيني.

للمزيد عن بعد إصابة "رامي ربيعة".. إليك أسباب شد العضلة الخلفية وطرق علاجها.. اضغط هنا