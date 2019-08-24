أزياء أنابيلا هلال للطويلات استوحي منها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أغسطس 2019 07:35 مساءً - تتمتع مقدِّمة البرامج وعارضة الأزياء اللبنانية أنابيلا هلال بقوام طويل ونحيل، ودائمًا ما تختار أزياءها المختلفة بدقَّة، وتتمتع بتنسيق الألوان والموديلات التي تناسبها وتعكس شخصيتها، والتي تتبع فيها أحدث خطوط الموضة. لذا ننصحكِ عزيزتي باتّباع طرقها المختلفة في تنسيق أزيائها؛ لمظهر أكثر جمالًا وتميزًا.

أطلَّت أنابيلا هلال بالعديد من الأزياء الرسمية والعملية، منها جاكيت رمادي بحزام عريض أسود وبنطال أسود واسع، وحذاء عالٍ باللون الأسود، وظهرت بجاكيت وبنطال باللون الكحلي الغامق وبرسمة مربعات رقيقة تجمِّل اطلالتها، كما اختارت بنطالًا أسود وجاكيت أسود بتصميم أنثوي أنيق.

استوحي مظهرَكِ من أنابيلا هلال



واختارت فساتين عدة سوداء مميزة تناسب السهرات، أبرزها فستان أسود بفتحة طويلة من المنتصف ومنفوش من الأسفل، زُيّنت أكمامه القصيرة بخيوط وزهور مميزة، وأطلَّت بفستان أسود قصير بنقشة زهور وقماش شيفون، وذيل طويل لمظهر أنيق، وظهرت بفستان أسود قصير تزيِّنه خيوط وحزام بزهور فضية، كما اختارت فستانًا أسود ضيّقًا وطويلًا بذيل مكشوف الصدر لمظهر أنثوي فخم، وارتدت فستانًا طويلًا مزينًا بالذهبي بأكمام وكشكشة في الكتف وأسفل الأكمام، وياقة لامعة وحزام من المخمل، كما تألقت بفستان أسود مليء بالخطوط الفضية بفتحة سبعة من الصدر وفتحة من الأسفل.

استوحي مظهرَكِ من أنابيلا هلال



وعن الفساتين الملوَّنة اختارت فستانًا أزرق بفتحة سبعة وفتحة جانبية وحزام خصر فضي، وأطلَّت بفستان أبيض ضيق من الخصر وواسع من الأسفل، تزيِّنه زهور عدة ملونة، وظهرت بفستان أحمر محدّد للخصر بأكمام طويلة وفتحة جانبية، كما ارتدت فستانًا أزرق بفتحة جانبية وفتحة في منطقة البطن لاطلالة أنثوية أنيقة، وتجمَّلَت بفستان أحمر بفتحة واسعة في منطقة الصدر والكتفين وبأكمام طويلة، وجاء الفستان بتصميم محدد للخصر وبفتحة جانبية واسعة.

استوحي مظهرَكِ من أنابيلا هلال



وظهرت بإطلالات عدة أنثوية ناعمة، أبرزها "جمبسوت" قصير بكشكشة في منطقة الصدر، ونسقت بنطالًا من الجينز وجاكيت سكري واسع، و"تيشيرت" زهري بصورة زهور، وارتدت "جمبسوت" أبيض واسعًا بخيوط لاطلالة بسيطة مليئة بالأنوثة، كما اختارت فستانًا أنثويًّا يميل للبساطة، مصمَّمًا بقماش مخمل أزرق وبحزام من الخصر وفتحة جانبية، ولاطلالة بسيطة مميزة ارتدت فستانًا أبيض قصيرًا وسترة مزيَّنة باللون الأبيض والأسود، وبخيوط صيفية من الأسفل.

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