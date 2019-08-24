موديلات الجينز الأنسب للخريف على غرار النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أغسطس 2019 07:35 مساءً - يتراجع شراء البنطلون الجينز خلال الصيف بسبب الطقس الحار، أما الأن حان الوقت لشراء تصميم عصري يناسب الخريف القادم.

خلال الأونة الأخيرة لاحظنا ارتداء النجمات موديلات أكثر عصرية من البنطلونات الجينز، فلم يعد السكيني هو القطعة الجوكر التي تكمل إطلالاتهن، بينما هناك خيارات وتصاميم تتصدر الموضة ومتوقع رواجها خلال الخريف القادم.

الجينز على طريقة بيلا حديد وكيندال جينر



إليكِ مجموعة من أجمل موديلات الجينز اختارتها النجمات:

1-جينز السبعينات



يٌعرف هذا التصميم بتفاصيله الكلاسيكية، كما يبدو من اسمه هو تصميم عائد من حقبة السبعينات، يتميز بخصر عالِ وأرجل مستقيمة نسبياً، يخلو من أي تصبغات أو تمزق.

ذهبت نجمة بوليوود، بريانكا تشوبرا، الى جينز السبعينات، و نسقته توب محبوك باللون الأصفر الخردلي، وعززت إطلالتها الأنيقة بزوج من حذاء المول mule مزين بتطريز أمامي.



2- dad jeans

جينز الأباء هو قطعة فينتاج أخرى عادت لتزين موضة 2019. يمتاز هذا التصميم بأرجل فضفاضة وخصر متوسط يعزز شكل القوام.

اختارت عارضة الأزياء كيندال جينر جينز الأباء و نسقته مع تي شيرت مكشوف من البطن، وحذاء رياضي ضخم من اتجاهات هذا العام.



3- بيبر باج جينز paper bag jeans

الجينز المزود بحزام الخصر هو القطعة الأكثر عصرية هذا الموسم، خاصة أنه يخفي عيوب القوام، خاصة منطقة البطن.

اعتمدت كريسي تيغن جينز مزود بحزام في الخصر مع طيات خفت تفاصيل البطن، نسقت "تيغن" الجينز مع بليزر عصري و صندل بشرائط أمامية وكعب عالِ.

موديلات الجينز الواسع لإطلالة كاجوال



4- الجينز المستقيم

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ظهرت النجمة ريهانا ببدلة جينز مصممة من جاكيت عصري مع الجينز المستقيم المتوقع رواجه خلال الخريف.



5- الجينز المطوي



ارتدت هيلي بيبر الجينز المطوي مع معطف خريفي أنيق باللون التوتي، ونسقته مع زوج من الأحذية الرياضية المفضلة لديها.

كيف ترتدين الجينز الواسع كالفاشينيستات المحجبات؟