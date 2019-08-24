فساتين سهرة سواريه موضة خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أغسطس 2019 07:35 مساءً - شهدت منصات عروض أزياء أسابيع الموضة للأزياء الجاهزة خريف وشتاء 2019 - 2020 تشكيلة فاخرة من فساتين السهرة خريف 2019 التي تعكس آخر صيحات موضة العام الجديد. وظهرت مجموعة من الفساتين بالألوان الزاهية ، وجميعها تساعد السيدات على اختيار موديلات فساتين سهرة سواريه أنيقة وعصرية لارتدائها في سهراتهن.



- سجلت الفساتين المخمل حضور غير عادي على منصات عروض أسبوع الموضة بنيويورك، وقُدمت بمختلف الأطوال والقصات، وقد أحببنا الفستان القصير مع أكمام طويلة مطرزة من توقيع ماركة ايلي تهاري

Elie Tahari.

Maryam Nassir Zadeh



- شهدت منصات العروض صيحة فائقة الأناقة مستوحاة من العصر الفيكتوري وتمثلت في الفساتين ذات الياقات المكشكشه العالية، وأجمل تصميم برأينا هو الفستان الموقع من ماركة باميلا رولاند Pamella Roland.



- أعادت عدد من الماركات الفساتين ذات الياقات الملفوفة حول العنق Halter dresses إلى واجهة الموضة فزينت منصة عرض رالف لورين Ralph Lauren بتصاميم أعتمدت على موضة التنانير المنفوشة أو قصة الـ A Line.

فساتين سهرة لمسة الدانتيل

Tadashi Shoji





- أثبت مصممو الأزياء أن الفستان الدانتيل يعتبر من أساسيات خزانة كل سيدة أنيقة ولا يقتصر على موسم بعينه، فها هى ماركة تاداشي شوجي Tadashi Shoji تقدمه بتصميم رائع تميز بالكم الطويل والقصة الساترة ما يجعله خيار مثالي للمحتشمات والمحجبات.



- لا يمكن تجاهل الحضور اللافت للفساتين البراقة التي ضجت بها منصات عروض أسبوع الموضة بنيويورك، لاسيما الفساتين فضية اللون التي صادفناها في مجموعة بادجلي ميشكا Badgley Mischka.

Monique Lhuillier





- وأخيرًا لابد أن نشير إلى نجاح الكثير من الماركات في تقديم الفستان المنفوش والذي يضاهي في تصميمه فساتين الكوتور من حيث الفخامة ودقة التطريز، وندعوك إلى مطالعة الموديلات الموقعة من بروك كولكشن Brock Collection ومونيك لولييه Monique Lhuillier.

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