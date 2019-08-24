عبايات عصرية على طريقة الإعلامية السعودية شهد الزهراني

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أغسطس 2019 07:35 مساءً - تمتلك الإعلامية شهد الزهراني الكثير من المتابعات على حسابها الشخصي على انستقرام، واللاتي يتابعن بشغف اطلالاتها المختلفة والمميزة. وكإعلامية تحت الأضواء، تهتم شهد بمظهرها بشكل ملحوظ.

ويبدو أيضا أنّ لها حسًّا وذوقًا واضحًا بعالم الموضة، لهذا فهي تهتم بالكثير من التفاصيل المختلفة باطلالاتها، لا سيّما باعتماد أزياء العبايات المميزة، التي تعكس هويتها العربية والسعودية، لهذا اليوم اخترنا لكِ عبايات أنيقة على طريقة الإعلامية السعودية شهد الزهراني.

العباية البيضاء مع التصميم متعدد الطبقات

العباية البيضاء مع التصميم متعدد الطبقات



بأحدث اطلالتها اعتمدت مدونة الموضة شهد الزهراني عباية باللون الأبيض، مع التصميم الطبقي، والذي لطالما تحدثنا عن هذه العبايات بأنها سوف تصبح أكثر رواجًا، اعتمدتها بتصميم الأكمام الواسعة، مع حذاء أسود من فالنتينو، وحجاب من اللون نفسه أيضًا.

العبايه مع أكمام التول للمسة شبابية

العبايه مع أكمام التول للمسة شبابية



لفتنا هذه العبايه المفتوحة التي تجمع بين اللوك الكاجوال والكلاسيكي، بقماش أقرب للجينز، مع أكمام واسعة منفوشة بلمسة من التول الأبيض، وكذلك على الإطار السفلي للعبايه، لاطلالة شبابية وعصرية مناسبة للصبايا المراهقات.



العبايه الناعمة بألوان النود

العبايه الناعمة بألوان النود





كصبيّة صغيرة بالعمر، من الطبيعي أن نجد كثيرًا من اطلالات شهد الزهراني بموديلات العبايات، تتمتع بهذا الحس الناعم، كالعبايه الفستان بألوان النود الأبيض والروز والبيبي بلو، لتمنحها اطلالة أنثوية، مع الأكمام المكشكشة، وحزام الخصر، مناسبة لاطلالتكِ طوال اليوم بالنهار والمساء.

Advertisements

العبايه السوداء مع التطريزات البسيطة وتنسيق مميز

العبايه السوداء مع التطريزات البسيطة وتنسيق مميز

العبايه السوداء قطعة لا تتخلى عنها شهد الزهراني، لاطلالة مترفة وفخمة تعكسها هويتنا العربية، كهذا الموديل البسيط للعبايه بتطريزات بسيطة سوداء، مع لمسة من التول الشفاف، ونسقت معها حزام الخصر، لاطلالة مريحة وعملية، بخاصة مع ارتدائها الحذاء الشفاف ذا الكعب السميك.

اقرأ أيضا:

عبايات ملونة من الفاشينيستا جوري أنيقة وشبابية