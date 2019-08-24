موديلات ملابس تناسب أصحاب البشرة السمراء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أغسطس 2019 07:35 مساءً - يعاني أصحاب البشرة السمراء من خوف مستمر من عدم توافق ألوان الملابس مع لون بشرتهم الداكنة؛ فيلجأون للاكتفاء بألوان ثابتة وملابس تقليدية، خوفاً من تخريب إطلالاتهم.

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ولكن خبراء الموضة لهم رأي آخر في الأمر، حيث يرون أن أمام أصحاب البشرة السمراء العديد من الألوان والخيارات العديدة التي تناسبهم في فصول السنة كافة وبمختلف الأذواق.

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ويجب على أصحاب البشرة السمراء اختيار الألوان التي تتناسب مع درجة لونهم، ومنها الأحمر والزهري والبرتقالي والأصفر الوردي، التي تمنحهم إطلالات جذابة وراقية.