"هوت شورت على بوت".. الزي المفضل لـ هيفاء وهبي في الحفلات

إطلالة جريئة لفتت بها الفنانة هيفاء وهبي الأنظار، خلال أول حفل غنائي لها في مصر، عقب إعلان شفائها، والذي أقيم، مساء أمس، في الساحل الشمالي، بحضور الآلاف من الجمهور، مرتدية "بوت" على "هوت شورت"، الذي يعد إحدى إطلالتها المفضلة والمتكررة في موسم الصيف.

وارتدت هيفاء "توب أستوميك" أبيض مزينا بالدانتيلا، وهوت شورت جينز مزين بـ"دانتيلا" بيضاء، وبوت أحمر، مع اختيارها تسريحة شعر "إنسيابية"، خلال تقديمها عدداً من أبرز أغنياتها، بينهم "شاغلة كل الناس"، و"رجب"، و"ما تيجي نرقص"، و"أنا هيفا".

وهذه ليست المرة الأولى، التي تطل فيها هيفاء بـ"هوت شوت" على "بوت" في حفلاتها الغنائية، حيث أطلت بهذا اللون مرتين خلال 2017 و2018.

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ونشرت هيفاء صورا من حفلها الفني الذي أحيته في دبي، العام الماضي وأطلت بـ"هوت شورت" أسود، وجاكيت يحمل صور العديد من المشاهير، دُمج فيها ألوانا زاهية مكونة من "الأخضر، البرتقالي، والأحمر"، كما ارتدت "بوت" بنفس ألوان الجاكيت.

تباينت الآراء ما بين محبين لإطلالتها، ومنتقدين وساخرين منها، حيث قالت إحدى المتابعات: "لوك شعبان عبدالرحيم، بس لذيذة"، وعلقت أخرى: "ما شاء الله ع الجمال من بعدك المفروض أي شخص يستحي يقول على حالو حلو، جمال أسطوري"

وفي 2017، أحيت الفنانة هيفاء وهبي حفلًا بالجامعة الأمريكية، بمنطقة التجمع الخامس، وسط حضور عدد كبير من جمهورها، وارتدت "هوت شورت" باللون الأخضر الداكن، مع "تيشرت" أبيض، وحذاء برونزي طويل.

وبدأت هيفاء الحفل بأغنية "يا حبيبي ما تيجي"، وبعدها واصلت الحفل بباقة من أشهر أغانيها، منها "بوس الواوا"، "ملكة جمال الكون"، "أنا هيفا".