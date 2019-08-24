نظارة شمسية جديدة من شركة "سناب"

أزاحت شركة "سناب" المطورة لتطبيق سناب شات الستار عن النسخة الثالثة من نظارتها الشمسيَّة Spectacles 3 ذات المواصفات المميَّزة.

نظارة Spectacles 3



يأتي الجيل الثالث من نظارة الواقع المعزَّز بتصميم جديد؛ هي مُزوّدة بكاميرا ثانية ذات دقَّة عالية لالتقاط العمق الثلاثي الأبعاد، حتَّى تخلق لصاحبها تأثيرات ثلاثيَّة الأبعاد.

وتخفي نظارة Spectacles 3 الكاميرات الأماميَّة فيها، حيث أنَّ تصميمها يدمج الأشكال الدائريَّة البارزة مع النظارة، بما يوحي كأنَّها جزء من هيكلها الأساسي.

وعلى الرغم من أنَّ الطلاب يُشكِّلون قاعدة المستخدمين الأساسيين في "سناب شات"، إلَّا أنه من المُرجَّح أن يحدَّ سعر النظارة المرتفع من جاذبيتهم لها.

مواصفات نظارة Spectacles 3

تتوافر النظارة في لونين، هما: المعدن والكربون، أمَّا إطارها فمعدٌّ من الفولاذ خفيف الوزن، فضلاً عن استخدام العدسات الملوَّنة للحماية من أشعَّة الشمس.

وتتيح نظارة الواقع المعزَّز إمكانية تسجيل مقطع فيديو لستِّين ثانية، فضلًا عن قدرتها على التقاط الأصوات بفضل تزويدها بأربعة "ميكروفونات".

وللنظَّارة القدرة على التقاط ما يقرب من سبعين مقطع فيديو أو مائتي صورة في الشحنة الواحدة، وتستغرق عمليَّة الشحن الكامل 75 دقيقة من خلال وضعها في علبة الشحن المرفقة.

وكانت شركة "سناب" زوَّدت نظارتها بسعة تخزين تبلغ 4 "جيجابايت"، ما يسمح لها بالاحتفاظ بـ1200 صور بدقة 1642×1642 بيكسلًا، أو 100 فيديو بدقة 1216×1216 بيكسلًا.

ومن المُقرَّر أن يُطرح الإصدار المحدود من النظارة في مُقابل 380 دولارًا أي ما يعادل أكثر من ضعف تكلفة النسخة السابقة، وذلك بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.