هند صبري تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة هند صبرى، صورة، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". وظهرت هند صبرى، في الصورة مرتدية فستان أورنج انيق وقبعة واعتمدت على الاكسسوارات فى ابراز الاطلالة ولفتت إطلالتها أنظار متابعيها عبر انستجرام. و تفاعل محبو هند صبرى مع الصورة معلقين : المتألقة فى كل وقت

فنانة رائعة و فيلم الفيل الازرق تحفة

الجمال التونسى الله يحفظك Advertisements وتتوجه هند صبرى خلال الأيام المقبلة إلى فينسيا للمشاركة كعضوة لجنة تحكيم في قسم أفضل عمل أول بالمهرجان العالمي ومنها لتورنتو مع فيلمها نورا تحلم الذي يشارك في المسابقة الرسمية بقسم اكتشاف. قد يهمك ايضاً: سما المصري تثير الجدل بصورة على انستجرام درة تحتفل بوصول متابعيها على انستجرام إلى 6 ملايين

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