لشعر صحي.. بدائل طبيعية لـ"الشامبو" بدون أضرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – سمية عبد الهادي

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة يفضل غسل الشعر يوميا للتخلص من البكتيريا والميكروبات التي تتكون تبعا لعوامل الجو ما يتسبب في تلف الشعر، خاصة عند غسله بالشامبو الذي يحتوي على مواد كيميائية.

نقدم لكم في السطور التالية بعض التركيبات البديلة للشامبو المصنوعة من مواد طبيعية غير ضارة، وفقا لتصريحات ماريان سمير، خبيرة التجميل.

1- شامبو الصودا

يتم استخدام بيكربونات الصوديوم "صودا الخبز"، بإضافته إلى الماء، حيث يتم إذابة ملعقة منه على نصف كوب من الماء، مع التقليب حتى الذوبان وفي هذه الحالة يكون المحلول قابل للاستخدام، حيث يتم ترطيب الشعر بالماء، ثم وضع كمية مناسبة منه وتركه على الشعر لمدة دقائق مع التدليك، ثم يشطف الشعر بالماء البارد لغلق المسام، وينظف ذلك الشعر ويحد من ظهور القشر.

2- العسل والبيض

Advertisements

يمكن إحضار نصف كوب من العسل مع بيضة واحدة، ويتم مزج الخليط جيدا مع إضافة ملعقتين من شامبو الأطفال إليه، وملعقة من زيت الزيتون أو اللوز، لكونهما الأكثر إفادة للشعر، حيث يعملان على منع تساقطه وتقصفه، وبعد الخلط جيدا يوضع مقدار مناسب منه على الشعر، ثم يشطف بالماء، ويفضل أن يكرر صنع هذا المزيج عند كل مرة لغسل الشعر.

3- حليب جوز الهند

من الخلطات الطبيعية المفيدة للشعر شامبو حليب جوز الهند، حيث يتم إضافة الحليب مع ملعقة من شامبو الأطفال، مع إمكانية إضافة بعض حبات فيتامين "E" لتغذية الشعر، ثم يطبق الخليط على الشعر المبلل، والتدليك لمدة 5 دقائق، ثم يشطف بالماء البارد.

4- النعناع

يمكن إحضار بعض أوراق النعناع ووضعها في ماء ساخن، وتركها حتى الغليان، بعدها يتم تصفية مستخلص النعناع من الأوراق، وبعد ترطيب الشعر بالماء يتم وضعه على الشعر مع التدليك جيدا، هذا الشامبو فعال في الحفاظ عليه من التلف.