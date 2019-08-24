بـ6 أطقم .. شاهد إطلالات محمد رمضان "الغريبة" في الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

تصوير- علاء أحمد:

اعتاد الفنان محمد رمضان الظهور بشكل مٌلفت، خاصة بالمناسبات التي يتم تكريمه فيها أو في الحفلات التي يُحييها، إذ جعل لنفسة ذوق خاص في عالم الموضة والأزياء، يتهافت عليه عدد من الشباب ويلجأ له عادة المراهقون.

ويسرق رمضان الضوء سريعًا عقب كل ظهور، ويصبح حديث المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتنقسم الآراء حول إطلالته إذ يرى بعضهم أن ملابسه مواكبة للموضة وملائمة له، بينما يقول آخرين إن إطلالاته غير مناسبة أو غريبة.

وظهر الفنان محمد رمضان مساء أمس الجمعة، خلال حفله الغنائي بالساحل الشمالي بـ6 إطلالات وصفها جمهوره بالغريبة، ونتعرف عليها في السطور التالية:

- اختار رمضان أن يظهر في إطلالته الأولى، أثناء نزوله من سيارة حاملًا حقيبة سوداء، وسيجار، أن يرتدي "بليزر" أبيض، ثم خلعه؛ وبدأ الغناء بـ"صديري" باللون الرمادي الداكن على قميص كاجوال باللون الأسود بدون أكمام، ونسق معه قبعة باللون الرمادي، ونظارة شمسية باللون الأسود.

Advertisements

- كما ظهر رمضان مرتديا قميص أسود شيفون "شفاف"، بصيحة المربعات الصغيرة، وبنطلون من نفس اللون، لكنها ليست المرة الأولى التي يختار فيها تلك الإطلالة غير المألوفة، إذ ظهر بها مسبقًا في حفل زفاف نجل شقيق أحد المنتجين، الذي أقيم داخل أحد الفنادق بالقاهرة.

- وظهر مرتديًا فرو بدرجات البيج المختلفة، ويربط بين طرفين الفرو حزام من الجلد مزين بإكسسوار باللون الذهبي، ونسق معه بنطلون باللون الأسود، وحزام بنفس لون البنطلون، مزين بإكسسوار فضي، ويذكر أن الفرو إطلالته أثناء تصويره كليب "بابا".

- ونسق بالطو باللون الأسود من الفرو للامع، وزينه بالإكسسوارات ذهبية كبيرة الحجم، التي اتخذ بعضها شكل رقم "1" ليرمز للقلب "نمبر وان."

- كما اختار رمضان في أحد إطلالاته بالحفل الظهور بقميص فضفاض، باللون الفضي للامع، وبطانة باللون الأسود، ونسق معه بنطلون أسود، وحذاء من نفس لون القميص.

- وشهد الحفل ارتداء الفنان ملابس الملاكمة، عبارة عن شورت أسود قصير، وبالطو تميز بأطرافه الصفراء، وقفاز ملاكمة.

- ولفت الأنظار في نهاية حفلة بارتداء كاب باللون الأسود والذهبي، منسدل منه شراشيب على شكل سلاسل ذهبية، وبنطلون باللون الأسود.