بخط اليد.. مذكرات تكشف حزن "الملكة فيكتوريا" على زوجها الأمير

بعد مرور 118 عام على رحيلها، نشرت على الإنترنت وثائق ملكية بريطانية تتضمن رواية موجعة للقلب للملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا، مكتوبة بخط اليد، والتي كتبتها عن وفاة زوجها الأمير ألبرت.

وكتبت فيكتوريا في مذكراتها أنها عندما مات ألبرت "قبلت جبهته التي وصفتها بالرائعة العزيزة ثم أطلقت صرخة مريرة مؤلمة وقالت: "آه يا حبيبي الغالي! ثم سقطت على ركبتي في صمت، شريدة الذهن يائسة، وغير قادرة على نطق كلمة أو ذرف دمعة".

ونقًلا عن موقع "إسكاي نيوز عربية" تم تحميل صور من دفتر فيكتوريا المكسو بالجلد، كجزء من آلاف المستندات والصور على الموقع الإلكتروني الذي تم إطلاقه الجمعة للاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لميلاد ألبرت الأسبوع المقبل.

يذكر أن الملكة فيكتوريا حكمت من عام 1837 حتى وفاتها عام 1901، وأنجبت من ألبرت - المولود في ألمانيا - تسعة أطفال قبل وفاته بالتيفويد عام 1861 عن 42 عاما.