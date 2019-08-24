صور.. هيفاء وهبي تتألق بحفل ساهر في الساحل الشمالي

تألقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، في حفلها الغنائي، الذي أقيم مساء أمس، في الساحل الشمالي، بحضور الآلاف من محبيها من كل الأعمار، الذين توافدوا إلى مكان الحفل قبل انطلاقه بساعات عدة.

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وأطلت هيفاء علي جمهورها بإطلالة صيفية، حيث ارتدت "هوت شورت" يتناسب مع طبيعة الأجواء، وقدمت عددا من أبرز أغنياتها، منها أغنيتها الجديدة "شاغلة كل الناس" التي تخطت النصف مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، كما غنت "رجب، ما تيجي نرقص، أنا هيفا" وغيرها من الأغنيات التي لاقت تفاعلاً مع الحضور.

يذكر أن هيفاء تستعد لتصوير أولى مشاهدها في فيلم "عقد الخواجة" للمخرج محمد حماقي، حيث تجسد شخصيتين بحسب أحداث الفيلم، إحداهما شعبية والأخرى من دولة أوروبية، بحسب ما كشف مصدر من داخل الفيلم، لـ "الوطن"، ويشاركها البطولة أحمد الفيشاوي وأحمد داود.