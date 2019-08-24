بعد إيقاف برنامجها.. ريهام سعيد عبر "إنستجرام": "قبل الحكم شوفوا الحلقة"

"قبل الحكم شوفوا الحلقة"، هكذا علقت الإعلامية ريهام سعيد، على تحقيق المجلس الأعلى للإعلام معها، وإيقاف برنامجها"صبايا"، المذاع عبر فضائية"الحياة"، بعد حلقتها الآخيرة، وذلك من خلال مقطع فيديو لا يتعدى دقيقة و53 ثانية، شاركته عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقتطف من حلقتها التي أثارت الجدل عن مرضى السمنة وأصحاب الوزن الزائد.

واحتوى مقطع الفيديو: "في واحد نشر صورة ليا على السوشيال ميديا لما كان وزني زايد وبيقول للناس شوفوا عمليات التجميل غيرت شكلها إزاي"، مؤكدة أنّها لم تخضع لأي عمليات تجميل، لكن زيادة وزنها جاءت بعد انفصالها عن زوجها، الذي زاد 43 كيلو في 3 أشهر، كنت بفتح الثلاجة أكل أي حاجة جبنة وكيكة، وبعدها مخلل وشيكولاتة".

وتابعت خلال الفيديو: "أنا بتضايق لما بشوف الصورة دي، بس النهاردة كنت عايزة أوريكوا إن مفيش مستحيل، بدل ما أجيب صورة ديانا كرزون، أو فنانة من الفنانات اللي كانوا سُمان وبعدين خسوا، حسيت إنهم ممكن يضايقوا مني، قولت أضايق من نفسي، في فنانات ورجالة كتير عملوا عمليات ورجيم وخسوا، مفيش مستحيل".

ريهام سعيد.. الناس التخينة ميتة

وكانت الإعلامية ريهام سعيد تحدثت عن أصحاب السمنة وزيادة الوزن بشكل اعتبره البعض "غير لائق"، خلال حلقة برنامجها "صبايا" المذاع عبر فضائية "الحياة"، قائلة: "الناس التخينة ميِّتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، بيشوهوا المنظر".

شبكة قنوات الحياة توقف برنامج ريهام سعيد

وعقب الهجوم على الحلقة على مواقع التواصل، أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة، أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بوقف برنامج صبايا ومقدمة البرنامج الإعلامية ريهام سعيد، وذلك على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا.

ويستمر الإيقاف إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى للإعلام معها، على أن يتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر.

Advertisements

وأكدت شبكة قنوات الحياة في بيان، أنها تحترم كل مشاهديها، وتتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز واللائق بجمهورها.

منع ريهام سعيد من ممارسة أى نشاط إعلامي

وقرر مجلس نقابة الإعلاميين منع ريهام سعيد من ممارسة أي نشاط إعلامي لحين توفيق أوضاعها القانونية مع النقابة، على خلفية التحقيق في حلقة برنامج صبايا التي تقدمها على قناة الحياة، والتي تناولت خلالها موضوع السمنة وأثارت استياء سيدات مصر.

كما قررت النقابة عقب اجتماعها الطارئ، إبلاغ النيابة العامة ضد ريهام سعيد بخصوص ممارسة نشاط إعلامي بالمخالفة لقواعد القيد في النقابة.

وقالت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، إنه بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي للنقابة من تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج صبايا، وحيث إنه بالبحث في جداول القيد بالنقابة تبين أن ريهام سعيد غير مقيدة بجداول النقابة، كما أنها غير حاصلة على تصريحات مزاولة المهنة، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 93 لسنة 2016، والذي حظر مزاولة النشاط الإعلامي دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح منها.

وقررت النقابة منع الإعلامية ريهام سعيد، من ممارسة النشاط الإعلامي لحين توفيق أوضاعها مع النقابة تطبيقًا لنص المادتين (2-19) من قانون نقابة الإعلاميين حتى لا تقع القناة تحت المسؤولية القانونية بالسماح لغير إعلامي بممارسة النشاط الإعلامي.

كما قررت النقابة إبلاغ النيابة العامة ضد المذكورة لممارستها النشاط بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، والتنبيه على القناة بعدم السماح لغير الإعلاميين المقيدين بالنقابة أو الحاصلين على تصريح مزاولة المهنة بممارسة النشاط.

اقرأ أيضًا: أحمد حسن يرد على ريهام سعيد بصورة مع والدته: "القمر السمينة دي أمي"

ونشر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، صورة على حسابه الشخصي على "فيس بوك" تجمعه بوالدته، معلقًا على حلقة "مرضى السمنة"، قائلًا: "بصي يا ريهام هكلمك عملي ودون تنظير، شايفة الست القمر السمينة دي! تبقى أمي وفي زيها ملايين من أمهاتنا وأخواتنا العظيمات اللي جابوا رؤساء وعلماء ومبدعين ورياضيين وفنانين وإعلاميين - للأسف أنت واحدة منهم - وناجحين في كل المجالات في البلد".

وتابع: "الناس دي تعبوا وشقوا وعرقوا واشتغلوا وقعدوا على ولادهم وعلموهم وحاجات كتيرة في مشوار الحياة، الأمهات دول بركة حياتنا وكفاية دعوة واحدة بس منهم تريح القلب وتفتح الأبواب المقفولة، الناس دي اللي أنتِ متعرفيش عنهم وعن ظروفهم حاجة، اتكلمتي عنهم بسوء لأنك باختصار معرفتيش قيمتهم ولا هتعرفيها لأن الناس اللي وصفتيهم بالميتة دول مبيموتوش حتى ولو رحلوا عن الدنيا لأننا بنعيش بكل حاجة حلوة علموها لينا وسابوهلنا وبيسبوهلنا".